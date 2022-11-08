12億新竹棒球場遭爆外牆裂開！市府回應「不要以訛傳訛」

▲新竹市府工務處表示，該處是原先舊建築物外野看台旁的民宅牆面。（合成圖／翻攝人渣文本、新竹市 新鮮事）



記者柯振中／綜合報導

造價12億元的新竹市立棒球場風波不斷，儘管已閉館整修，仍被發現外牆有龜裂的情況，網紅「人渣文本」也將畫面內容上傳到網路上。對此，新竹市政府回應，該處是粉刷曾剝落，沒有結構問題，已排定時間補強。

新竹市政府工務處表示，有民眾反映，棒球場外野牆面有脫落的情形，該處原先是舊建物外野看台旁的民宅牆面，興建至今已超過40年，而棒球場的工程施作期間，也一併為外野看台的民宅進行結構補強、拉皮工程。

▼工務處說明，該處是伸縮縫邊的粉刷層剝落，沒有結構問題。（圖／翻攝臉書／新竹市 新鮮事）



工務處說明，棒球場改善小組日前全面巡檢，發現民宅牆面是伸縮縫邊的粉刷層剝落，並沒有結構問題，已經排好工序，等待廠商修復。工務處呼籲，民眾不要以訛傳訛，誤信非事實的傳聞。

▲周偉航經過該處時被民眾攔下，同時被告知棒球場外牆有龜裂的狀況。（圖／翻攝臉書／人渣文本）



這起事件之所以會被爆出，是因為網紅「人渣文本」周偉航7日到新竹邊走邊直播，走到新竹棒球場附近時，碰上居民「攔轎申冤」，被告知球場的外牆裂掉，隨時可能掉下來。

周偉航同樣附上原始直播檔案，證實是走到一半被被民眾攔下的，並非什麼政治攻擊，新竹市府應該盡快修補。

►買一組爽喝1禮拜，竹炭水超值下殺

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完