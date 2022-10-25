沈慧虹批藍白「假考察真選舉」　藍戰將開轟：賞球迷耳光

▲何志勇挺台灣棒球產業。（圖／何志勇提供，下同）

記者崔至雲／台北報導

民進黨新竹市長候選人沈慧虹競選辦公室25日炮轟藍白陣營，「以考察之名，行選舉之實」，根本是「假考察真選舉」，把棒球場變成政治提款機。對此，國民黨新竹市議員東區候選人何志勇駁斥，要指控別人前，也不先做功課，胡亂指控，到底誰才是真的用「政治力消費新竹棒球場」？

何志勇指出，早於7月5日、7月28日，在國民黨召開記者會點出新竹棒球場的缺失，並先後邀請前職棒選手林琨瀚、中華隊青棒總教練蕭文勝、中華棒協副裁判長徐協裕出席，立委鄭正鈐亦有出席，提供專業意見，一切都是希望新竹棒球場能成為台灣棒球迷的驕傲。何志勇在7月5日記者會還呼籲大家「7月22日新竹球場開幕見！」結果，新竹市府是用品質低劣的新竹棒球場，讓職棒選手受傷，回報熱情看球的球迷，更讓新竹丟臉丟到全台灣，這是傷透了球迷的心。

何志勇再說，7月22日新竹開幕戰，他和林琨瀚以及愛棒球的朋友購票入場支持，坐滿九局，沒有帶文宣、只有穿球衣加油。不像某些民進黨政客，明明沒有公職身分的人卻跑去開球，有公職的也穿政黨服飾在本壘板後方排排坐，甚至連在新竹縣選舉的人都來湊熱鬧，儼然拿公家資源和中華職棒的場來當作競選工具，任何熱愛棒球的球迷都會唾棄。

何志勇強調，他的政見之一就是打造共融式公園，其中也要推廣公園裡建置牛棚區，讓小朋友和親子能同樂，並在市區興建簡易棒壘球場，「我是重視棒球運動的人。」

同時，何志勇也是創辦台北市第一個「軟式棒球協會」的人，目前也另成立「Play Ball! 頑球趣軟式棒球俱樂部」，推廣地區性軟式棒球運動。他表示，他在球隊中從未談論過任何與政治有關的事務，不讓神聖的運動染著政治氣息，「運動歸運動，政治歸政治」。本年8月下旬還特別安排ABC主播Bob Woodruff 前往青埔打球，錄製影片，向美國觀眾介紹臺灣的棒球運動。

何志勇奉勸沈慧虹陣營、民進黨，應該思考為什麼國民黨、民眾黨要去會勘新竹棒球場？選舉是政績的檢驗，新竹市經過林智堅七年多的治理，連球迷引頸期盼的新竹棒球場，花費預算13億，卻如此不堪用，民進黨妄圖轉移焦點，實在有愧新竹市民、全台球迷。

何志勇特別提到，要知道明年經典賽，新竹棒球場是熱身賽場地之一，主辦單位原定10月18日下午赴新竹棒球場進行場地勘查，新竹市府卻回應「新竹棒球場目前無法接受場勘，建議延期到12月再行場勘」，言下之意是根本不敢接受場勘。從7月下旬至今，整修三個月仍無法改善新竹棒球場問題，不就證明當時為了民進黨的選情，硬要啟用新竹棒球場，是拿職棒選手的職涯當綠色政績的賭注，也重重賞了全台球迷一個大耳光？

何志勇憤怒轟，「說我從未關心棒球場，這是莫名的指控。我不光關心棒球場，我也關心台灣的棒球發展，愛棒球的心佐證歷歷！當我看到民進黨把新竹棒球場搞爛搞砸，今日又再次消費，不思悔改、反省，我身為資深棒球迷，只有『不齒』可以形容！民進黨衝我來、污辱我就算了，還污辱台灣的國球，扭曲成政治的消費工具，球迷們必將唾棄！」

