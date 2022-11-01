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台東規模5.0地震強襲都蘭！室內龜裂「磚頭露出」2女路邊相擁嚇慘

▲▼台東規模5.0地震強襲！室內牆壁龜裂「磚頭露出」母女怕到路邊相擁。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東10月31日發生規模5.0地震，許多民眾的室內都出現牆壁龜裂的情況。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

台東縣10月31日下午4時48分發生規模5.0地震，地震深度10公里，台東縣市最大震度4級。由於台東9月至今地震不斷，東河鄉都蘭村許多住宅都因地震而出現牆壁龜裂的情況，讓當地人非常擔心害怕。

根據氣象局資料顯示，10月26日開始，台東陸續出現5起地震，規模最低3.6，最大的為10月31日下午4時48分發生的規模5.0地震。此外，11月1日又出現規模4.4地震，地震深度30.8公里，震央位於台東縣政府北北東方71.5公里，位於台東縣近海，台東縣長濱、成功、東河最大震度3級。

▲▼台東規模5.0地震強襲！室內牆壁龜裂「磚頭露出」母女怕到路邊相擁。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲▼兩名女子因地震而逃生到路邊。（圖／記者楊漢聲翻攝，下同）

▲▼台東規模5.0地震強襲！室內牆壁龜裂「磚頭露出」母女怕到路邊相擁。（圖／記者楊漢聲翻攝）

許多10月31日地震當下及事後的照片曝光，兩名女子因地震搖晃強烈，趕快跑到路邊逃生並怕得相擁；也有民宅室內的牆壁出現超長的裂痕、廁所磁磚脫落、物品倒塌等災情，讓當地人苦不堪言。

對此，東河鄉鄉公所表示，東河鄉自9月18日開始出現豪雨及地震，許多民眾的住處、道路都出現龜裂破損的情況，已全力協助，並向中央求援，希望可以加速經費的審核，幫助鄉民修復家園。

▲▼台東規模5.0地震強襲！室內牆壁龜裂「磚頭露出」母女怕到路邊相擁。（圖／記者楊漢聲翻攝）

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