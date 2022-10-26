新竹棒球場「審計部列4缺失」　國民黨團：明天考察絕對天經地義

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新竹棒球場「審計部列4缺失」　國民黨團李德維：明天考察天經地義

▲國民黨團26日「搓破謊言 害林哲瑄受傷的新竹棒球場 真兇是市府記者會」。（圖／國民黨團提供）

▲國民黨團26日「搓破謊言 害林哲瑄受傷的新竹棒球場 真兇是市府記者會」。（圖／國民黨團提供）

記者蘇晏男／台北報導

新竹市立棒球場花12億整修卻有多項缺失，導致4名職棒選手受傷，其中林哲瑄因撲接飛球造成關節撕裂傷，必須開刀治療和復健，本球季報銷。對此，國民黨立法院黨團26日與黨內新竹市長候選人林耕仁召開記者會，揭露審計部針對該球場所列四大缺失。黨團書記長李德維強調，立法院教育委員會明日安排新竹市立球場考察行程，絕對是天經地義的事情。

國民黨立委兼立法院教育委員會召委鄭正鈐指出，審計部「新竹市立棒球場新整建計畫執行情形查核報告」，直指新竹市立棒球場4大缺失，包括：一、專案管理與監造併案發包委託同一廠商。二、建造費用倍增，竟採限制性招標議價，排除其他專業廠商。三、紅土及土壤級配，未符合統包需求規範，發現缺失仍啟用。四、未依契約辦理驗收，即點交OT廠商營運使用。

立委賴士葆表示，預算編更設計採限制性招標，新竹市政府政風處已經說明過，本案僅完成「工作執行計畫書」，且建造經費逾原契約預估建造費用一倍，認為限制性招標的正當性必須檢討，但新竹市政府教育處仍繼續委託艾奕康監造，所需經費從1500萬元增至2900多萬元，最後所呈現的成果，就是國人所看到的金玉其外、敗絮其中，一切都是為了政治考量。

賴士葆批評，球場還未驗收竣工就啟用，根本視國家法律於無物，更視球員運動安全於無物，這到底是什麼樣的政府？追究罪魁禍首就是新竹市政府，前新竹市長林智堅、前新竹市副市長沈慧虹要負最大責任。

對於教育委員會明安排到新竹市立棒球場考察，但被民進黨批評是「假考察、真選舉」，李德維表示，花了12億元人民血汗錢所蓋的新竹市立棒球場，造成4位職棒球員受傷，直到目前為止，沒有人出面負責，甚至在教育部的補助列管計畫中，憑空消失，立法院教育委員會明日安排新竹市立球場考察行程，絕對是天經地義的事情。

李德維說，國民黨團反而要問問沈慧虹，妳是要逃避監督？難道立法院教育委員會不能夠了解12億元納稅人的錢，到底是怎麼用嗎？在審計部查核報告中，包括新竹市政府教育處、工務處都發生重大疏失，明日重點會針對審計部所提出的缺失，考察是否已經改善。

李德維說，6月28日監察院就已經針對新竹棒球場進行相關巡查，雖然結果只是一場秀，國民黨團呼籲監察院正式進行調查，已經過了3個月，審計部報告也送進監察院，但仍未見監察院有任何動作，監察院該醒醒上班了，不要讓人民的血汗錢被亂用、濫用。

另外，林耕仁對新竹市立棒球場提出5大質疑，第一、｢規劃無章法，預算三級跳」：2016年12月27日決標，公告整建經費3.5億元，最後膨脹到12億元，預算一變再變，招標過程歷經7次流標，延宕一年才決標。第二、「市府用涉案包商」：艾奕康在2015年1月6日因台南港尾溝溪豆腐渣工程被南檢起訴，巨佳營造工程公司在2012年桃園新埔國小承包案被發現偷工減料、2016年在桃園大溪高中違反公安，5名工人從高樓摔落慘遭活埋。

林耕仁再指，第三、「停車場規劃不當」：市府多花了3.2億蓋棒球場地下停車場，規劃300個停車位，但球賽期間不能停車。第四、「4次羅列缺失，市府完全無視」：包括市議會、中職聯盟、職棒球員工會接續進行會勘，共羅列了27項缺失，提出4次修改建議，但市政府依舊視而不見。

第五、「沒驗收就開打，誰做的決定？」林耕仁強調，新竹人非常期待棒球場整建後舉辦賽事，結果僅打了2天賽事，問題重重還造成職棒球員受傷，讓新竹人顏面盡失，現在追究到是誰點交通過開打球賽？誰做的決定？迄今市府沒有人負責。

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