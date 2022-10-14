美國WBC預計17日抵台場勘！　高虹安：盼新竹棒球場缺失已改善

▲新竹棒球場。（圖／記者陳立勳攝）

記者詹宜庭／台北報導

新竹棒球場斥資12億翻新，卻接連爆出多項缺失，有球員更因場地問題受傷，開幕後不久便暫停開放、緊急整修。民眾黨新竹市長參選人高虹安14日表示，今日收到WBC世界棒球經典賽承辦單位函文，預計在10月17日抵台、18日下午赴新竹棒球場進行場地勘查，「盼新竹棒球場已有所改進，否則可能辜負了新竹球迷在地觀賞國際賽事的期待！」

高虹安表示，她收到WBC世界棒球經典賽承辦單位函文，文中指出美國WBC主辦單位將於10月17日自美國飛抵台灣，並於18日下午赴新竹棒球場進行場地勘查，評估能否作為官辦熱身賽場地。高虹安說，距離新竹棒球場停賽已快三個月，希望耗費12億預算改建的棒球場已有所改進，否則可能辜負了新竹球迷在地觀賞國際賽事的期待。

高虹安透露，過去她曾替WBC賽事尋找贊助商，努力爭取WBC官辦熱身賽在新竹棒球場舉辦，「但新竹棒球場改建成果糟糕至極，有可能影響到原本爭取的結果」，因此提醒新竹市府要正視球場改善進度。

「這個立意良善的提醒，卻被民進黨新竹黨部主委陳建名在內的綠營政治人物與側翼造謠批評，說我協助爭取WBC官辦熱身賽完全是杜撰虛構，是為了選舉自編自導」，高虹安說，現在這份WBC函文出來，證實她才是正確的，更要求綠營人士還她一個公道。

針對新竹棒球場一事，高虹安強調「這不是綠營第一次抹黑，早在新竹棒球場開幕前她就去場勘，當時發現場地有問題更苦口婆心提醒新竹市政府，棒球場啟用前應釐清問題，並督促相關單位改善，結果卻被民進黨新竹市長參選人沈慧虹公開指稱是「選舉抹黑」，直到球場啟用、球員受傷後才坦承新竹棒球場有問題。

高虹安強調，不同政黨之間，應該良性競爭，讓市政越來越好，這才是民主社會的福氣，而非造謠抹黑，將政黨利益建立在踐踏市民福祉之上！如果林智堅沈慧虹早點聽進建議，而不是直接認為是選舉抹黑，是不是球員就不會受傷了？希望這幾個月時間過去，新竹市政府有明顯改善球場問題，切莫浪費國家和市民的大把預算！