　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

美國WBC預計17日抵台場勘！　高虹安：盼新竹棒球場缺失已改善

▲新竹棒球場。（圖／記者陳立勳攝）

▲新竹棒球場。（圖／記者陳立勳攝）

記者詹宜庭／台北報導

新竹棒球場斥資12億翻新，卻接連爆出多項缺失，有球員更因場地問題受傷，開幕後不久便暫停開放、緊急整修。民眾黨新竹市長參選人高虹安14日表示，今日收到WBC世界棒球經典賽承辦單位函文，預計在10月17日抵台、18日下午赴新竹棒球場進行場地勘查，「盼新竹棒球場已有所改進，否則可能辜負了新竹球迷在地觀賞國際賽事的期待！」

高虹安表示，她收到WBC世界棒球經典賽承辦單位函文，文中指出美國WBC主辦單位將於10月17日自美國飛抵台灣，並於18日下午赴新竹棒球場進行場地勘查，評估能否作為官辦熱身賽場地。高虹安說，距離新竹棒球場停賽已快三個月，希望耗費12億預算改建的棒球場已有所改進，否則可能辜負了新竹球迷在地觀賞國際賽事的期待。

高虹安透露，過去她曾替WBC賽事尋找贊助商，努力爭取WBC官辦熱身賽在新竹棒球場舉辦，「但新竹棒球場改建成果糟糕至極，有可能影響到原本爭取的結果」，因此提醒新竹市府要正視球場改善進度。

「這個立意良善的提醒，卻被民進黨新竹黨部主委陳建名在內的綠營政治人物與側翼造謠批評，說我協助爭取WBC官辦熱身賽完全是杜撰虛構，是為了選舉自編自導」，高虹安說，現在這份WBC函文出來，證實她才是正確的，更要求綠營人士還她一個公道。

針對新竹棒球場一事，高虹安強調「這不是綠營第一次抹黑，早在新竹棒球場開幕前她就去場勘，當時發現場地有問題更苦口婆心提醒新竹市政府，棒球場啟用前應釐清問題，並督促相關單位改善，結果卻被民進黨新竹市長參選人沈慧虹公開指稱是「選舉抹黑」，直到球場啟用、球員受傷後才坦承新竹棒球場有問題。

高虹安強調，不同政黨之間，應該良性競爭，讓市政越來越好，這才是民主社會的福氣，而非造謠抹黑，將政黨利益建立在踐踏市民福祉之上！如果林智堅沈慧虹早點聽進建議，而不是直接認為是選舉抹黑，是不是球員就不會受傷了？希望這幾個月時間過去，新竹市政府有明顯改善球場問題，切莫浪費國家和市民的大把預算！

►「船井burner倍熱極纖錠」激殺3折！好好管理體脂肪

ET快訊
快訊／高雄警清槍忘卸彈匣　「轟1聲」同仁全傻了
快訊／謝和弦不能選北市議員了！　遭中選會踢出名單
這間大學好慘！　100多名教職員已3個月領不到薪水
撿到皮夾送警局！　好心男被失主告：2萬元不見了
快訊／桑卡颱風生成！尼莎、海棠明接力　週末降雨猛烈
快訊／羅志祥認了「有聯絡」愷樂！　她最新狀況曝光
國外冒5種新變異株！常見4症狀曝　開國門後會被帶回來
快訊／「我的女兒就這樣沒有了」　馬國女大生父母機場淚崩
虎航飛日大砍班！已訂票網友崩潰　董座回應了
大阪環球影城又找到「多塊新人骨」！　大批警力搜索

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

中共飛彈8月飛越台灣上空　邱國正：當然算是第一擊

選不成議員了！謝和弦因毒品條例違反選罷法　被中選會踢出名單

陳其邁競選總部曝光！10／22成立　桃紅色看板「再拚四年」超搶眼

美國WBC預計17日抵台場勘！　高虹安：盼新竹棒球場缺失已改善

國門打開小三通卻未開！　藍黨團批：把金馬居民當次等公民

最新民調！台人對中共好感剩5.5%　情感溫度創三年最低

遭網友轟亂蹭勇士隊！　蔣萬安「輕鬆聊天」：盼大家了解運動魅力

張善政承諾將設立婦幼局　鄭運鵬：少了對法制的尊重

碩士學位遭撤！蔡壁如坦言原定今辭立委　柯文哲聽了秒讚「夠Guts」

蔡壁如碩士論文涉抄學位遭撤　黃珊珊：尊重學校的體制

媽剪短髮1歲兒認不出　害羞頻觀察傻喊：阿姨

回家看嬤慘遭水泥車輾斃　肇事者見家屬秒下跪道歉

林叨囝仔Sydney升格7寶媽！　33歲「又懷孕了」紀念日一發就中

女見黑貓「坐車頂兜風」　急招手攔車！牠從容跳下

臺西警方獲專利武器！　2公尺月牙棒增防禦性

黃子佼聲援Lulu捲雙面人風波　嘆「太無辜了」：小S出來講也太晚了

問媽怎沒有第一眼愛上爸？　她無情回「太黑」女兒笑瘋

貓媽躺女兒身上求舔毛　見對方無動作就揮拳！

妹子喊「過20該穿成熟點」　秒套碎花裙變嬤...網：過熟

楊繡惠開罵台一線阿文「狂借錢」！　直播強調：說得都是事實

中共飛彈8月飛越台灣上空　邱國正：當然算是第一擊

選不成議員了！謝和弦因毒品條例違反選罷法　被中選會踢出名單

陳其邁競選總部曝光！10／22成立　桃紅色看板「再拚四年」超搶眼

美國WBC預計17日抵台場勘！　高虹安：盼新竹棒球場缺失已改善

國門打開小三通卻未開！　藍黨團批：把金馬居民當次等公民

最新民調！台人對中共好感剩5.5%　情感溫度創三年最低

遭網友轟亂蹭勇士隊！　蔣萬安「輕鬆聊天」：盼大家了解運動魅力

張善政承諾將設立婦幼局　鄭運鵬：少了對法制的尊重

碩士學位遭撤！蔡壁如坦言原定今辭立委　柯文哲聽了秒讚「夠Guts」

蔡壁如碩士論文涉抄學位遭撤　黃珊珊：尊重學校的體制

快訊／高雄瑞隆派出所驚傳槍響　巡佐清槍忘卸彈匣...同仁全傻了

中共飛彈8月飛越台灣上空　邱國正：當然算是第一擊

輸美蝴蝶蘭帶「雜草」遭退　業者：疑水草混用介質出問題

台東縣環保局呼籲做好「防鼠三不」原則　杜絕鼠患　

陪學生練球練出感情　年輕女師和17歲男後座「車震8次」被捕

次世代疫苗接種後「常見5症狀」曝！　5~9%發燒「比單價疫苗低」

廖家儀《市井豪門》氣喊休夫！　母愛噴發想再生第四胎

鄭宗哲回憶大聯盟春訓開轟「心臟抖一下」　看哈波本人很帥

2024台灣燈會重返台南！兩大燈區曝光　順遊Outlet、搭船看安平運河

日本人氣BL漫畫家首次到台開個展　3大展區滿滿誘惑胴體等你看

無業兇嫌北漂IG認識1周　掐斃大馬女大生辯協助

政治熱門新聞

假球主謀「雨刷」選議員：要重新做人

假球主謀「雨刷」競總成立　劉仕傑路過要他落選

假球案主謀選縣議員　他號召抵制

萬華破口說　陳時中：到我死都有人講

蔡壁如坦言原定今辭立委　柯文哲聽了秒讚「夠Guts」

掀職棒最大假球案！主腦雨刷參選市議員

假球主謀「雨刷」選議員　前議員叔：誰沒做過錯事

95年次役男役期延長為1年？　邱國正：我從來沒講哪個數字

三腳督變藍白PK？黃珊珊槓蔣萬安　學者分析：棄陳保黃可能出現

陳時中對打高端「不方便」表達歉意

高端爭議炸鍋！　陳時中：我已經離開衛福部了

美女比基尼照取代測速桿　台灣基進懲處出爐

蔡壁如碩士遭撤銷！　柯文哲力挺：相信她沒有主觀抄襲意圖

蔡總統：人均GDP可能超越日韓

更多熱門

相關新聞

張善政承諾設立婦幼局　少了對桃園認識與對法制尊重

張善政承諾設立婦幼局　少了對桃園認識與對法制尊重

藍營昨天宣布要成立婦幼局，民進黨桃園市長參選人鄭運鵬今（14）日指出，張善政先生想要進一步的照顧，我們絕對支持，只要是正面政策性的，我們都歡迎大家良性競爭，但牽涉到政府的組織，你就必須要有所選擇。應該要提出合理的政策說明，張善政先生顯然是少了一點對桃園的認識，也少了一點對法制的尊重。

蔡壁如碩士論文涉抄學位遭撤　黃珊珊：尊重學校的體制

蔡壁如碩士論文涉抄學位遭撤　黃珊珊：尊重學校的體制

陳時中撇高端缺失　黃珊珊：「我負責」對他來說很奢侈

陳時中撇高端缺失　黃珊珊：「我負責」對他來說很奢侈

媒體問侯友宜「蔡英文到新北輔選林佳龍8次」　柯文哲驚：這麼勤奮！

媒體問侯友宜「蔡英文到新北輔選林佳龍8次」　柯文哲驚：這麼勤奮！

高端爭議！張善政批民進黨政治人物沒肩膀

高端爭議！張善政批民進黨政治人物沒肩膀

關鍵字：

2022九合一大選2022新竹市長高虹安沈慧虹新竹棒球場

讀者迴響

熱門新聞

沒有使用期限！她挖出8組「LINE免費貼圖」

電梯下墜病患頭朝下墜落亡　影片曝光

馬國女遇害　大馬網罵台魔殺人

Netflix廣告版訂閱方案來了！

66歲房客阿北「4天沒出門」　女房東看監視器心酸

即／高雄水泥車翻落高架橋！司機命危　路過嬤孫壓傷

3年內「3大馬女生」死在台灣！她慘變人彘

獨／馬國女大生被掐死　前男友怒：只想宰了他

獨／女大生遭勒斃！前男友疑兇手是粉絲

士林大馬女命案「兇嫌」起底　無業北漂IG認識一週

「文化新聞系花」啦啦隊跳一半突脫褲！

女大生遇害遭「棉被蓋屍」　仰躺單人床

廖老大「露蜜臀」飲料妹本尊找到了

加盟廖老大2個月就倒　頂讓價格曝光

嘻哈歌手嗨跳觀眾席「沒人肯接」墜地！

更多

最夯影音

更多
媽剪短髮1歲兒認不出　害羞頻觀察傻喊：阿姨

媽剪短髮1歲兒認不出　害羞頻觀察傻喊：阿姨
回家看嬤慘遭水泥車輾斃　肇事者見家屬秒下跪道歉

回家看嬤慘遭水泥車輾斃　肇事者見家屬秒下跪道歉

林叨囝仔Sydney升格7寶媽！　33歲「又懷孕了」紀念日一發就中

林叨囝仔Sydney升格7寶媽！　33歲「又懷孕了」紀念日一發就中

女見黑貓「坐車頂兜風」　急招手攔車！牠從容跳下

女見黑貓「坐車頂兜風」　急招手攔車！牠從容跳下

臺西警方獲專利武器！　2公尺月牙棒增防禦性

臺西警方獲專利武器！　2公尺月牙棒增防禦性

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面