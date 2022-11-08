高虹安陷「小金庫」風波　他示警有外溢效應：綠營兩縣市恐翻盤

▲民眾黨新竹市長候選人高虹安。（圖／記者黃彥傑攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨新竹市長候選人林耕仁7日公布數張收據明細，內容為參選新竹市長的民眾黨立委高虹安國會辦公室的支出，包括治裝費、餐費等，還要助理上繳現金到辦公室帳戶。高虹安回應，辦公室運作都以公積金進行。不過外界對高說法仍有質疑，媒體人黃揚明7日指出，若高未回應得宜，不僅嚴重失分，更可能有外溢效果，讓綠營桃、基兩地逆轉。

林耕仁近期追打高虹安任用男友當公費助理的爭議，昨更爆出高虹安辦公室有公積金制度，引發議論，而高虹安強調，辦公室的助理領取薪資、加班費都是合法合規，且有實質工作內容，對於林耕仁指控辦公室薪資流向，「我本人花了一些時間跟主任助理作內容確認，他們是以公積金方式，進行辦公室內部的運作，但這樣子的一個資料，林耕仁到底如何取得？這樣我們辦公室都覺得毛骨悚然。」

對此，黃揚明表示，高虹安面對林耕仁對其辦公室助理回繳公積金的指控這塊，若沒有回應得宜，恐將嚴重失分。而新竹的藍白互咬，很可能外溢到北部其他縣市，民進黨在基隆、桃園等地逆轉契機浮現。

對於林耕仁爆料內容，黃揚明指出，林耕仁指控的2020年，立法院每位立委助理薪資每月總額為42萬餘元（另有1.5個月年終獎金）、加班費每月可請領上限為8萬多元。今年因軍公教加薪4％，因此均已配合調高。

黃揚明表示，正常而言，國會助理有加班時數就請領才是正途。但是，曾有聽聞有些民代會認為無論助理費、加班費都等於是立委可挪用，因此就會找人頭全部領出來，再交由立委統籌使用。這樣的行為，當然就構成所謂的「詐領助理費」。

對於林耕仁掌握吹哨者資訊，黃揚明表示，在辦公室內部帳本被對手陣營掌握，與其攻擊對手派臥底、不當手法取得，不如好好解釋清楚這個公積金的資金來源。否則，高虹安若無法解釋清楚，不僅會有誠信、司法問題、新竹市長選情崩垮，高虹安的政治生涯也會就此結束。

