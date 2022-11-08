盤點陳時中「6大甩鍋」事件！　蔣萬安競辦轟：出事責任就推下屬

▲蔣萬安團隊舉行 敲中大會02「責任我扛、有鍋你擋：盤點陳時中六大甩鍋事件」記者會 。（圖／蔣萬安競辦提供）

記者崔至雲／台北報導

台北市長候選人蔣萬安競選辦公室今（8）日舉行「責任我扛、有鍋你背：盤點陳時中六大甩鍋事件」記者會，細數陳時中過去發生各種受到外界指責的事情時，總是甩鍋屬下或其他人來背，非不得已總不願意扛起責任。立委李德維轟，陳時中根本不是一位適合的台北市長人選。

蔣辦副發言人蕭羽耘列舉陳時中不願扛責的例子，包含前後7次座車交通違規、發布不雅馬桶宣傳影片、宣傳美食使用盗圖，以及3+11會議究竟是誰主持？是誰甩鍋萬華是疫情破口？是誰宣稱「我已離開」，卻把衛福部當第二競總？等「6大甩鍋」事件。

李德維也說，最離譜的是，立法院內包含國民黨籍立委，當時都要求衛福部拿出3+11相關會議記錄，而陳時中一開始的說詞是，會議記錄沒有辦法公開，最後被發現根本沒有文件，隨後又推說該會議副指揮官陳宗彥沒有參加，也不承認3＋11是疫情破口，還將指揮中心甩鍋萬華人民的責任推給石崇良，根本沒有苦民所苦。

李德維指出，在這些例子裡，陳時中都是當事人，卻分別以「我不知道」等各種理由，將責任推給司機、小編，甚至是衛福部同僚，「無論是任人擺布做傀儡，還是不講道義、沒有勇氣擔起責任，都在在說明，陳時中並不適合擔任台北市的市長」。