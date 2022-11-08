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楊烈合體「20年前女兒」幫拜票！　李婉鈺推全台首個外送員休息區

▲▼。（圖／翻攝自臉書）

▲山田摩衣和楊烈時隔20年合體。（圖／翻攝自山田摩衣臉書）

記者朱祖儀／綜合報導

九合一選舉進入倒數階段，新北第5選區議員候選人紛紛抓緊時間拚選戰，民進黨候選人山田摩衣勤跑市場掃街，還特別找來曾合作過的金鐘歌王楊烈合體，人氣相當旺；無黨籍候選人李婉鈺為了體貼外送員辛勞，還特別在競選總部規劃全台第一個「外送員休息區」，讓他們可以躲雨喝茶。

山田摩衣和楊烈曾在戲劇《流氓教授》中飾演父女，這次2人時隔20年合體，楊烈特別為山田摩衣助選，一起跑到埔墘市場掃街拜票。山田摩衣也說，這次板橋區議員競爭激烈，身為新人很需要爭取認同，「沒想到一通電話，楊烈大哥二話不說就答應，果然爸爸是最疼女兒的啦」。

▲▼。（圖／翻攝自臉書）

▲楊烈陪山田摩衣拜票。（圖／翻攝自山田摩衣臉書）

國民黨候選人林國春、劉美芳和周勝考近日一起出席，支持新北市長侯友宜連任的「客家後援總會」。林國春表示，看到許多客家鄉親也來替自己打氣加油，覺得很感動，「展現客家硬頸、團結凝聚的精神」；國民黨候選人曾煥嘉則在臉書表示，選舉日將近，目前選情告急，希望大家可以一票拉一票支持他。

▲▼。（圖／翻攝自臉書）

▲劉美芳（左三）、林國春（侯友宜後方）、周勝考（右三）一同參加「客家後援總會」。（圖／翻攝自林國春臉書）

▲▼。（圖／翻攝自臉書）

▲戴瑋珊蹲下來打招呼。（圖／翻攝自戴瑋珊臉書）

民進黨候選人戴瑋珊也積極拜票，不僅和立委羅致政一起掃街，平日早上也會站在街頭和民眾打招呼，有車輛經過時，還會特別蹲下來，「喜歡用眼睛平視每位朋友」；小民參政歐巴桑聯盟候選人張淑惠則在今晚6點到8點，在浮洲用機車繞街，希望民眾看到可以幫忙加油打氣；無黨籍候選人郭柏成稍早則PO出上周六總部成立茶會的照片，分享最新動態。

▲▼。（圖／翻攝自臉書）

▲張淑惠將用機車在浮洲繞街。（圖／翻攝自張淑惠臉書）

無黨籍候選人阮橋本（鋼鐵爸）近日和老婆還有競選團隊，一起到從小到大生活的裕民街拜訪店家和選民，「內心感觸良多及得到充滿溫暖的打氣鼓勵，鋼鐵爸在此謝謝鄉親的肯定與支持」；李婉鈺因為經常看到外送員在大太陽下或雨天時工作，所以在競選總部內設了外送員休息區，讓外送員想休息時，可以把機車騎進去擋雨喝茶，也希望替外送員爭取更多權益。

▲▼。（圖／翻攝自臉書）

▲李婉鈺在競總成立外送員休息區。（圖／翻攝自李婉鈺臉書）

無黨團結聯盟廖裕德則提醒，新北歡樂耶誕城將在11月11日開跑，預估平日一天到訪民眾超過10萬人次以上，假日可能上看15萬人次，要留意交通壅塞及公共安全與治安問題的疑慮，因此主張「為新北利用數位科技，打造先進智慧城」，利用數位科技，在無縫技術的支持下，打造更安全、更舒適、更可持續發展的智能系統，讓更多人民能夠過上有意義和充實的生活，也避免類似「梨泰院事故」的意外發生。

▼廖裕德提「智慧活動」概念。（圖／翻攝自廖裕德臉書）

▲▼。（圖／翻攝自臉書）

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