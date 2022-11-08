不忍年輕女孩背鉅債　黃珊珊為公平正義啟動「限定繼承」修法

▲黃珊珊當律師時，就開始做義務法律服務，當議員21年也持續不間斷，服務超過10萬人次。（圖／資料照，下同）

記者錢雅慧／綜合報導

民國98年5月21日立院三讀通過「民法繼承編暨施行法」部分條文修正案，全面改採繼承人限定責任，改變我國數千年來傳統的「父債子償」習俗及相關法律，而且此次修法溯及既往，一舉改變許多人的命運，解除他們已經背負多年，因意外繼承而來的債務。

這一切的改變，起因於一位25歲女孩向台北市議員黃珊珊的求助。這個女孩當年25歲，突然收到法院通知，必須繼承沒有見過面的爸爸在銀行欠下的兩千萬元債務，債權銀行查封她的帳戶，讓她急得哭了出來。

因為父母很早就離異，她從來沒有見過爸爸，爸爸當然也沒有出過一毛錢養她。當她千辛萬苦念完碩士開始就業，還剛剛跟男朋友訂婚，沒想到一夜之間，身上忽然多了兩千萬債務，即將光彩耀眼的人生從此變成黑白。夢想再大也追不起了！甚至不敢問未婚夫是不是還願意娶她，她的眼淚沈重無比。

黃珊珊對她說，這是因為父親過世時，她沒有辦理拋棄繼承，但沒關係，法律規定「知悉死亡後3個月內拋棄」即可，現在當務之急就是立刻辦理手續，書面向法院聲請拋棄繼承就好。

萬萬沒想到，女孩不久之後又來了，她說法院駁回她的聲請，因為債權銀行提出證據，證明她早就知悉父親過世。原來，當初從沒聯絡過的姑姑找到她，告訴她父親過世，希望她參加公祭。而債權銀行早就等在靈堂現場，拿著攝影機全程錄影。她去上香的畫面，就成為她知悉的直接證據！

銀行等三個月拋棄繼承期限一到，立刻透過法院查封女孩薪水帳戶，當女孩聲請拋棄繼承，銀行就拿出早已準備好的錄影帶來證明女孩早已知情，法官只能基於事實駁回女孩拋棄繼承聲請！女孩沉痛地問黃珊珊，還有辦法嗎？黃珊珊無奈告訴她，就法律專業來說「無解」，因為現在法令就是這樣規定，也許妳往後只能擺地攤、收現金，起碼不會被查封薪水。

這個意外轉折讓女孩深受打擊、更加喪志，為什麼代表公平正義的法律，會要她肩負起與自己完全無關的債務？為什麼要用她的一生，來幫從來不曾養育過她的父親還債？為什麼從沒見過面的父親過世，奪走的卻是她一生的夢想？這件事情讓黃珊珊夜不成眠，做為議員與律師，看著法律無情摧毀一個25歲女孩的未來，卻無計可施！

在這個明顯不合理的事情上，只因為「合法」，就讓很多人在不知情的狀況下，意外繼承與他們無關的天價債務，過著絕望的人生。黃珊珊認為當法律傷害人民，就必須改變，她決定要當那個「改變法律的人」！

她開始為修法奔走，先找以前的同學和老師，討論民法繼承規定的不合理，然後一再提出陳情，籲請立法委員提案修法。在一場又一場的說明會、協調會上，黃珊珊大聲疾呼，如果法律傷害人民，就必須要修改！終於皇天不負苦心人，經過十年努力，在各方幫助之下，立法院終於通過民法繼承篇的修正案。

法律修正後，所有國民都適用新法，若只繼承五百塊錢遺產，那就只需償還五百塊錢的債，超過部分不會再有父債子還的悲劇！這次修法改變了許多台灣人的命運，也包括多年前的那位女孩，她終於可以擺脫生命的重擔，這讓黃珊珊感到非常欣慰。

黃珊珊當律師時，就開始做義務法律服務，當議員21年也持續不間斷，甚至當了副市長，仍然讓助理繼續做法律服務，將近30年的時間，服務超過十萬人次。為了不忍年輕女孩無辜背負龐大債務，黃珊珊啟動了「限定繼承」的修法之路，為了追求社會上的公平正義，她絕不輕言放棄。