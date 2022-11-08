幕後／憂綠營漁翁得利！林耕仁12小時急轉彎　黨中央「關切電話」成關鍵

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幕後／12小時急轉彎！林耕仁休戰高虹安　國民黨中央「關切電話」成關鍵

▲▼唯一支持林耕仁 朱立倫林耕仁新竹合體掃市場。（圖／林耕仁競總提供）

▲上週三國民黨行動中常會才至新竹，黨主席朱立倫喊出唯一支持林耕仁 。（圖／林耕仁競總提供）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨新竹市長候選人林耕仁近期「下猛料」，連續踢爆民眾黨新竹市長候選人高虹安詐領助理費、公款私用等爭議，新竹市瞬間成為年底九合一選舉熱區。林耕仁昨晚發出採通，準備乘勝追擊，原定今（8）日要前往調查局北機站遞交高虹安相關爭議證據，卻突然於今早取消。短短12小時內為何急轉彎？據了解，藍營內部擔憂，新竹「藍白鬥」可能產生外溢效應，反使綠營在新竹與桃園漁翁得利，所以林陣營確實收到黨中央高層「關切電話」，才緊急休戰，讓選戰回歸政策面討論。　

10月31日是這場風城大戰第一個轉折點，當天上午中廣董事長趙少康公布民調，沈慧虹、高虹安以25.69％並列領先，林耕仁卻只有14.04％，且藍營支持者有高達33.7％流向高虹安；趙少康甚至因此暗示「棄新竹保台北」。幾乎在同一時間，林耕仁發動「逆襲」，質疑高虹安任用男友當公費助理究竟是兼職還是正職。

接下來林耕仁火力全開，秀出高虹安辦公室的勞健保扣繳明細，質疑李男是否有健保？如果沒有的話，代表有其他正職工作，跟高所說的全時段接聽電話、處理公務，顯然自相矛盾；昨日更拋出「核彈級」猛料，指控高虹安國會辦公室的支出，包括治裝費、生理用品、餐費，以及購買「面試郭台銘」這本書，甚至由李姓助理領走16萬8千元，都要助理上繳現金到辦公室帳戶。而林耕仁接連的爆料，確實對新竹選情投下震撼彈。　

知情人士分析，民進黨新竹市長候選人沈慧虹與高虹安原本並駕齊驅，但高呈現略微領先態勢，一旦高的支持度劇烈震盪，沈就會佔到便宜。但也有說法認為「林高互打、邊緣到沈」，而從網路及媒體聲量上來看，沈慧虹確實在此議題上較無著力點，但這只是讓沈的民調凍結在高點，而不是往下掉；甚至沈也有意避免捲入戰局，改為透過綠營側翼來搧風點火，從近日綠營側翼全部在幫林耕仁「加油」的奇景可見一斑；在此同時，沈仍持續加強陸戰掃街拜票，因此就算真被邊緣化，對她的民調傷害不大。

值得憂心的是，林耕仁試圖以砲打高虹安來激發藍營全面回歸，但在全國媒體聚焦之下，很可能產生外溢效應；黨內人士直言，當藍營基層認為「反綠」才是最重要的事，但林耕仁竟反成為綠營打手，若再不住手，等到新竹民進黨氣勢打起來，恐影響到隔壁的桃園，後座力只會更大，所以藍營人士透露，「黨中央確實有高層打到新竹抗議」表達提醒與不滿，尤其林耕仁爆料內容當中，還刻意放入一張幾乎沒有打碼的支出明細，此人可能就是文傳會副主委林家興，「已經打到自己人」，導致藍營內部議論紛紛。

與此同時，政壇人士則認為，林耕仁今天緊急踩煞車看似高明，但可能是受到各方壓力才緊急喊卡，從陪同召開記者會的新竹市議長許修睿面色鐵青，就可推測非林陣營的事先規劃。一位地方人士也說，林耕仁對高虹安的攻擊，地方正反兩面聲音都有；如今林耕仁打完高虹安，接下來改打沈慧虹，才能廣為吸納正反兩面支持者。

▲▼短短12小時，林耕仁赴北機處的採訪通知急喊卡。（圖／讀者提供）

▲▼短短12小時，林耕仁赴北機處的採訪通知急喊卡。（圖／讀者提供）

▲▼短短12小時，林耕仁赴北機處的採訪通知急喊卡。（圖／讀者提供）

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