雲林賄選傳聞頻仍！雲檢查賄團隊已查獲13案　總長贈30萬業務費

▲檢察總長邢泰釗至雲林縣台西警分局慰勉員警查賄辛勞 。（圖／最高檢察署提供，下同）

記者陳崑福／台北報導

2022九合一大選，雲林縣選情激烈，賄選傳聞不斷，雲林地檢署指揮警調等單位，從10 月迄今，已查獲13件相關賄選案，檢察總長邢泰釗今(8)日到該署嘉勉並致贈30萬元業務費。

最高檢察署表示，2022年九合一大選，查察賄選， 雲林地區司法警察全員動員，成立查賄專責團隊，從 10 月起，警聯手打擊不法，於麥寮鄉、大埤鄉、臺西鄉、褒忠鄉等處，查獲多起縣長、縣市議員、鄉、鎮長、市民代表及村里長等，現金賄選案 8 件、贈送禮品案 4 件，選舉賭盤案 1 件，共開立 40 餘張搜索票，傳喚 100 餘人，羈押 9 人，交保 10 人，並扣押賄款及贈送禮品醬油、香腸、人參液、茶葉禮盒等物。

這些賄選案，以麥寮鄉、台西鄉即占近半數，目前麥寮地區選情激烈，檢察總長希望檢警人員對於賄選等不法情事，能夠速查嚴辦，如有犯罪情節重大者並請求法院從重量刑，以導正選風。

邢檢察總長於今(8)日親赴雲林縣台西警分局致謝並致贈水果。總長會中表示，「我們要讓下一代有更好的生活環境， 都要靠政治人物的領導，如果政風敗壞，就不可能有良好的政治人物，所以熱愛鄉土，就不能讓不法行為影響選舉，希望國人挺身而出勇於檢舉，提供情資給檢察官，共同合作查察不法， 讓有心效法者產生警惕功能」。