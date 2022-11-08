　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

雲林賄選傳聞頻仍！雲檢查賄團隊已查獲13案　總長贈30萬業務費

▲檢察總長邢泰釗至雲林縣臺西警分局慰勉員警查賄辛勞 。（圖／最高檢察署提供，下同）

▲檢察總長邢泰釗至雲林縣台西警分局慰勉員警查賄辛勞 。（圖／最高檢察署提供，下同）

記者陳崑福／台北報導

2022九合一大選，雲林縣選情激烈，賄選傳聞不斷，雲林地檢署指揮警調等單位，從10 月迄今，已查獲13件相關賄選案，檢察總長邢泰釗今(8)日到該署嘉勉並致贈30萬元業務費。

▲檢察總長邢泰釗至雲林縣臺西警分局慰勉員警查賄辛勞 。（圖／最高檢察署提供，下同）

最高檢察署表示，2022年九合一大選，查察賄選， 雲林地區司法警察全員動員，成立查賄專責團隊，從 10 月起，警聯手打擊不法，於麥寮鄉、大埤鄉、臺西鄉、褒忠鄉等處，查獲多起縣長、縣市議員、鄉、鎮長、市民代表及村里長等，現金賄選案 8 件、贈送禮品案 4 件，選舉賭盤案 1 件，共開立 40 餘張搜索票，傳喚 100 餘人，羈押 9 人，交保 10 人，並扣押賄款及贈送禮品醬油、香腸、人參液、茶葉禮盒等物。

這些賄選案，以麥寮鄉、台西鄉即占近半數，目前麥寮地區選情激烈，檢察總長希望檢警人員對於賄選等不法情事，能夠速查嚴辦，如有犯罪情節重大者並請求法院從重量刑，以導正選風。

邢檢察總長於今(8)日親赴雲林縣台西警分局致謝並致贈水果。總長會中表示，「我們要讓下一代有更好的生活環境， 都要靠政治人物的領導，如果政風敗壞，就不可能有良好的政治人物，所以熱愛鄉土，就不能讓不法行為影響選舉，希望國人挺身而出勇於檢舉，提供情資給檢察官，共同合作查察不法， 讓有心效法者產生警惕功能」。

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

►OB嚴選 全尺碼女裝 7折起 東森幣加碼回饋50%

ET快訊
快訊／兄弟打線出爐！王威晨重返先發陣容：恢復99.9％
快訊／魔獸來台月薪曝光！　背號選12
「龍蝦」22歲嫩女友起底！　幫訂房面試求職被害人
快訊／魔獸確定打滿整季！　霍華德每場都將先發
BLACKPINK Jisoo「脖子腫塊99%有問題」　醫嚴
內幕！林耕仁12小時急轉彎　一通「關切電話」不去了
魔獸霍華德來台　他是幕後最大推手！交涉過程曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

新北議員候選人宣傳車撞歪機車逃逸　車主怒報警：駕駛滑手機

雲林賄選傳聞頻仍！雲檢查賄團隊已查獲13案　總長贈30萬業務費

起底台版柬埔寨面試官！22歲美豔爆乳妹　讓「蝦董」驚為天人

警大校長88招待所情蒐白狼　警政署證實：將由內政部決定懲處

車輛違規被罰18萬！女拒繳喊：我兒開的　百萬存款被扣嚇壞全繳了

重機騎士行駛台24線道　未靠右行駛+超車被PO網最重罰3600

陸籍抽砂船盜採砂石淪拍賣　士林分署VR便民賞船...底標價曝

「露下體占卜」誘高中女脫光光　她7次視訊全被側錄慘淪性玩偶

北市里長候選人涉買票　「敬老禮盒逾300元」遭9路搜索

《角頭3》在這裡拍！黑幫密商7億大麻花走私　竟是國片取景點

尪拒絕牽手她霸氣壁咚　韓國老夫妻互動超爆笑

張立東笑話狂戳炎亞綸.鬼鬼笑點　來應徵還帶伴手禮自嘲：還我時段！

尖牙貓咬紙箱似「喵版打洞機」 卡滋聲超療癒...網笑：另類ASMR

廚師手掌刺青2個圓圈　倒入糖粉→精準1湯匙

澎湃！澎湖馬拉松放龍蝦　7美食補給站參賽者爽吃

白英短貓見水逆流飄浮　伸手狂撥、塞進整顆頭

愛雅結婚了！復合舊愛不到1年閃嫁　「電話15年沒換」根本大S具俊曄翻版

爸在休息兒貼心哄睡❤餵奶嘴＋溫柔摸臉暖翻

蔡依林演唱會「黃牛炒到13.8萬」　「沒實名制.題目疑似有誤」粉絲吵翻

故宮「損毀文物影片」曝光　布盒一開...瓷器摔地上碎裂

新北議員候選人宣傳車撞歪機車逃逸　車主怒報警：駕駛滑手機

雲林賄選傳聞頻仍！雲檢查賄團隊已查獲13案　總長贈30萬業務費

起底台版柬埔寨面試官！22歲美豔爆乳妹　讓「蝦董」驚為天人

警大校長88招待所情蒐白狼　警政署證實：將由內政部決定懲處

車輛違規被罰18萬！女拒繳喊：我兒開的　百萬存款被扣嚇壞全繳了

重機騎士行駛台24線道　未靠右行駛+超車被PO網最重罰3600

陸籍抽砂船盜採砂石淪拍賣　士林分署VR便民賞船...底標價曝

「露下體占卜」誘高中女脫光光　她7次視訊全被側錄慘淪性玩偶

北市里長候選人涉買票　「敬老禮盒逾300元」遭9路搜索

《角頭3》在這裡拍！黑幫密商7億大麻花走私　竟是國片取景點

藍委爆料：國慶煙火無人機隊「全是大陸製」　資安國安令人擔心

一天賠10.29億！　防疫雙險已賠付逾1500億

老年人「住老公寓」...沒電梯好煎熬！　新北推更新重建計劃

謝龍介陣營批台南投資環境差　黃偉哲競辦：那你為何加碼不動產？

3Q哥陪王宣貿掃街　陳柏惟：力薦認真熱情的政治新人

陸PCR檢測降至11元／次　民眾不領情怒批「發財的都是商家」

台塑四寶10月營收1439億元　僅台塑化雙成長

揭陳時中摟人妻被告　徐巧芯沒在怕！手上有更多料「謝丞相賜箭」

指陳時中伸鹹豬手遭詹晉鑒提告　徐巧芯曝「還有受害者」：庭上一併陳述

未來一周天氣「三階段變化」　低溫又要掉1字頭！變冷時間曝

準備做運動遭「自來貓」闖入　趴屁縫不走...舒服到閉眼！

社會熱門新聞

獨／闖紅燈過馬路！單親媽遭輾斃辛酸背景曝

女過馬路滑手機　慘遭2車輾斃

屏東返鄉女遭3男性侵...其一是鄉代表候選人

永和驚見「唐寶寶最可怕一夜」傳單　真相曝光

單親媽8秒內遭2車撞輾慘死　2駕駛獲無保請回

永和驚見「唐寶寶傳單」　網：要店家死？

快訊／高雄清晨驚傳槍響！　15槍瘋狂掃射車輛2人中彈

／假健檢真賣淫　中山醫助2萬4600陸人來台

快訊／高雄掃射15槍　現場照片曝光

即／開槍畫面曝光　長腿女開車門逃命

即／囚虐釀3死再拘幹部　「龍蝦」帶女友墾丁落網

高雄單親媽「暈船」簽性愛契約　渣男開口要女兒陪

莊凌芸父心臟病死在車內　家人悲痛認屍畫面曝

32人車聚超大聲！台中帥警上膛壓制

更多熱門

相關新聞

盤點陳時中「6大甩鍋」事件！　蔣萬安競辦轟：出事責任就推下屬

盤點陳時中「6大甩鍋」事件！　蔣萬安競辦轟：出事責任就推下屬

台北市長候選人蔣萬安競選辦公室今（8）日舉行「責任我扛、有鍋你背：盤點陳時中六大甩鍋事件」記者會，細數陳時中過去發生各種受到外界指責的事情時，總是甩鍋屬下或其他人來背，非不得已總不願意扛起責任。立委李德維轟，陳時中根本不是一位適合的台北市長人選。

楊烈合體「20年前女兒」幫拜票！

楊烈合體「20年前女兒」幫拜票！

黃珊珊啟動「限定繼承」修法

黃珊珊啟動「限定繼承」修法

幕後／林耕仁休戰高虹安　黨中央「關切電話」成關鍵

幕後／林耕仁休戰高虹安　黨中央「關切電話」成關鍵

陳其邁打動基層教師　工會26年來罕見表態相挺

陳其邁打動基層教師　工會26年來罕見表態相挺

關鍵字：

2022九合一大選雲林檢察總長邢泰釗雲林地檢署

讀者迴響

熱門新聞

警還原過程　唐寶寶事件逆轉？

「時指緊扣」人妻　陳時中老婆5字冷淡回應

Toyz自爆分手原因！女友嗆：看林襄DIY都不跟我打P

魔獸霍華德真的來了　加盟T1雲豹

獨／闖紅燈過馬路！單親媽遭輾斃辛酸背景曝

女星怒剃光女兒瀏海！小S「輕吐1句話」化解自卑

幫國泰QQ！大批好市多會員「申請不換發」

炸物店老闆「凌晨想不開」　好友對話曝光

3月出櫃認雙性戀…金曲歌后被爆「7年前已祕婚」

唐寶寶最新發聲：大家要把我逼死嗎？

今晚血月危險！風水師警告「5件事當心」

身分證拿來！姓名對中免費住台中飯店

女過馬路滑手機　慘遭2車輾斃

連體雙胞胎共用身體！姊交男友甜蜜約會...妹尷尬

屏東返鄉女遭3男性侵...其一是鄉代表候選人

更多

最夯影音

更多
尪拒絕牽手她霸氣壁咚　韓國老夫妻互動超爆笑

尪拒絕牽手她霸氣壁咚　韓國老夫妻互動超爆笑
張立東笑話狂戳炎亞綸.鬼鬼笑點　來應徵還帶伴手禮自嘲：還我時段！

張立東笑話狂戳炎亞綸.鬼鬼笑點　來應徵還帶伴手禮自嘲：還我時段！

尖牙貓咬紙箱似「喵版打洞機」 卡滋聲超療癒...網笑：另類ASMR

尖牙貓咬紙箱似「喵版打洞機」 卡滋聲超療癒...網笑：另類ASMR

廚師手掌刺青2個圓圈　倒入糖粉→精準1湯匙

廚師手掌刺青2個圓圈　倒入糖粉→精準1湯匙

澎湃！澎湖馬拉松放龍蝦　7美食補給站參賽者爽吃

澎湃！澎湖馬拉松放龍蝦　7美食補給站參賽者爽吃

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面