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中西療法合併照護高齡犬貓　新北動保處開辦寵物長照課程

▲中西療法合併照護高齡犬貓 新北動保處開辦寵物長照課程。（圖／新北市動保處提供）

▲中西療法合併照護高齡犬貓，新北動保處開辦寵物長照課程。（圖／新北市動保處提供）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府動保處為培訓特定寵物長照專業人員之專業素質，日前辦理教育訓練，此次課程除介紹長照機構設立相關法規規定外，特別介紹犬貓溫控病房、體溫監控床墊等長照設備及動物針灸，提升獸醫師或寵物業者的專業能力，通過考試者即可申請設置長照機構或展延換照。

課程講師都是國內此領域學者專家，課程內容涵蓋長照動物疼痛評估、居家照護、長照設備與技術、動物長照機構法規等。動保處指出，已於今年9月7日發布「新北市動物長期照護服務機構認證輔導辦法」，目前共設有125間特定寵物長照醫療與照護機構，包含特定寵物長照動物醫院65家、特定寵物業長照之家60家。

動保處長楊淑方表示，業者的設備也日益先進，例如水療跑步機、復健輔具與高壓氧艙，並設有獨立溫控病房，讓老年犬貓在住院治療時可以住得舒適，飼主也能隨時透過監視鏡頭觀看毛寶貝的狀況，讓飼主願意將毛寶貝送至醫院做長照治療與照顧。近年來寵物長照醫療的發展，從以往的西醫治療，逐漸轉變成中西醫整合物理復健醫療，除固有復健醫學之水療、電療、雷射外，另結合中獸醫學之針灸、艾灸等療法，不僅有效減緩老年犬貓關節疼痛，改善行動能力。

楊淑方說，另外寵物長照設備與醫療技術也與科技做結合，開發出可24小時監測犬貓體溫的床墊，監測出來的數據會透過網路上傳至手機、電腦，目前動物醫院已將此監控設備應用於住院老年犬貓安寧照顧上，醫師可透過體溫數據變化得知毛寶貝當下狀況，給予適當處置。

動保處表示，家庭生活有寵物陪伴造就最溫暖深刻的記憶，新北市致力於年老寵物照護，推行寵物長照政策，提供高齡寵物慢性病治療等服務，飼主們可以將毛寶貝們送到持有特定寵物長照認證牌、備有完善設備及專業照護人員的長照機構，讓寵物身上的慢性疾病透過物理治療得到舒緩。

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