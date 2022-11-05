歡慶漁民節！表揚萬里優秀漁民　青年返鄉籌建新船獲獎

▲全國模範漁民唐維駿獲獎實至名歸。（圖／新北市漁業處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

萬里區漁會為歡慶一年一度重要的活動及聚會，今（5日）上午於漁會2樓漁民活動中心舉辦漁民節暨表彰年度漁業生產績優漁船活動，共表揚1名全國模範漁民、26名區模範漁民及30名漁業生產績優漁船，各個都是萬里區最優秀的漁民代表，新北市農業局長李玟出席頒發模範漁民獎狀，並感謝漁民朋友努力打拚與奉獻，期許帶動更豐榮的漁業榮景。

農業局表示，其中榮獲111年度全國模範漁民唐維駿留鄉傳承家中漁業技術工作，學習經營娛樂漁業海釣船及棒受網漁船，並親手籌建自己的新船「上漁68號」，為堅持留在漁村發展的青年，不僅從事漁業成績卓越，亦積極參與行政院農業委員會水產試驗所各項有關棒受網漁船漁獲情形研究，並於漁船安裝漁船作業資訊自動收集系統，協助進行各項水文研究，是一位能與時俱進協助漁業研究又能穩建發展漁業的優秀青年。

▲新北市農業局長李玟頒發萬里區模範漁民獎。

另外，順豐16號漁船因年度出海捕撈漁獲量成績斐然，榮獲111年萬里區漁業生產績優漁船，漁船主林清健先生從事近海漁業的鎖管棒受網漁業已有60多年，早年以其豐富的海上經驗，勇於開發新漁場，最遠曾至南海海域作業，且將漁場資訊不吝地分享予其他漁船主，並將一生捕撈經驗及技術傳承給在地後進年輕一輩的漁民，是當地年輕漁民的一本活的百科全書。

農業局長李玟表示，市府感謝漁民的付出與貢獻，讓我們餐桌上增添美味與營養，市府除持續與漁會密切合作，推動漁港轉型、改善漁港設施，以提供良好漁作環境，更要透過漁產推廣行銷等活動，刺激地方的消費，讓漁民可以獲得最好的收益。萬里區是本市特產「萬里蟹」主要產地，每年9月至12月是萬里蟹盛產期，想品嘗尚青的海蟹現在正當時，歡迎市民朋友來萬里遊漁港、吃海鮮，用行動支持優秀漁民朋友及在地優質漁產品。

▲▼萬里區漁業生產績優漁船順豐16號，年度出海捕撈漁獲量成績斐然。

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