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新北購有禮第1波紙本登錄11／7截止　百萬休旅車等你開回家

▲新北購有禮第1波紙本登錄11／7截止 百萬休旅車等你開回家。（圖／新北市經發局提供）

▲「新北購有禮」活動單筆消費滿300元發票就可參加抽獎，9、10月期紙本發票11月7日前都可上網登錄。（圖／新北市經發局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

「新北購有禮」活動將於11月17日抽出首波百萬休旅車得主！為振興庶民經濟，新北推出只要在轄內消費滿300元發票，均可參加抽獎，首波紙本發票登錄時間至11月7日止，提醒尚未登錄的民眾趕快把握時間，第1波最大獎為價值百萬元的電動休旅車，還有65吋4K電視、智慧手錶等多項好禮。

經發局長何怡明表示，經發局長何怡明表示，新北市府自109年起推展「新北振興168」起，逐年推出「新北加倍奉還」、「新北購遊趣」等各項方案，協助提升民生消費動能。今年特別以休閒旅遊為主軸，推出「新北購遊趣」，其中「走跳趣」提升新北市公車整體運量20%，「遊樂趣」、「文藝趣」也深獲民眾喜愛，像是深坑商圈9月份好多福活動，來客觀光數達10萬人次，帶動千萬元商機，而「抽獎趣」推出「新北購有禮」方案，有超過千份抽獎獎品，歡迎民眾來新北消費抽大獎。

▲新北購有禮第1波紙本登錄11／7截止 百萬休旅車等你開回家。（圖／新北市經發局提供）

▲「新北購有禮」第1波獎品有價值百萬元的電動休旅車、65吋4K電視、電動自行車與智慧手錶等多項好禮。

「新北購有禮」祭出2波抽獎活動，活動期間單筆消費滿300元，就可登錄發票參加抽獎，第一波抽獎為9、10月期統一發票，紙本發票登錄在11月7日前都可上網登錄，雲端發票則須於10月31日前於活動網頁完成綁定才能參加第一波抽獎。獎項除最大獎為價值百萬元的電動休旅車，還有65吋4K電視、吸塵器、電動自行車與智慧手錶等等。如果來不及參加第一波抽獎也沒關係，第二波抽獎為9月至12月統一發票，有百萬進口露營車、iPhone14 pro等多項好禮。

經發局提醒，民眾手上9、10月份單筆消費滿300元的發票，記得要在11月7日前趕快上網登錄，同時妥善保存發票正本，作為中獎後的領獎憑證，以免喪失領獎資格。歡迎大家一起來新北消費抽大獎，11月17日將在「來趣新北金發局」臉書粉專進行抽獎直播。更多「新北購有禮」抽獎登錄詳情，請上新北市政府經濟發展局官方網站或「新北購有禮」活動官方網站查詢。

▲新北購有禮第1波紙本登錄11／7截止 百萬休旅車等你開回家。（圖／新北市經發局提供）

▲在新北觀光工廠等指定場館單筆消費滿300元，享有三倍中獎機率。

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