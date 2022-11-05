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快訊／囚61人害3命！台版柬埔寨主嫌「茶董」落網　6罪移送地檢署

記者陳雕文、劉人豪／新北報導

警方日前破獲「台版柬埔寨案」，在新北淡水與桃園中壢救出58人，另查出在中壢有3名被害者死亡並遭棄屍。警方昨(4日)天深夜在桃園市龜山區查獲綽號「茶董」的35歲幕後主嫌陳樺韋，今(5日)偵訊後依殺人、組織犯罪、詐欺、洗錢、傷害、妨害自由等6罪移送移送士林地檢署，而他步出警局的畫面也曝光。

▲▼ 台版柬埔寨主嫌「茶董」移送士林地檢署。（圖／記者陳雕文攝）

▲害死3命的詐騙首腦「茶董」的陳姓男子移送畫面曝光。（圖／記者陳雕文攝）

▲▼囚禁。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲警方到中壢破門逮8嫌，並查獲手銬、泡麵等證物，驚覺被害人慘遭虐待。（圖／記者陳雕文翻攝）

新北市政府警察局刑事警察大隊日前獲報，有詐騙集團凌虐並囚禁求職者，隨後搗破詐團在新北淡水與桃園中壢2處據點，分別救出26名與32名受害者，各逮獲8名嫌犯。警方進一步追查發現，桃園案有3名受害者死亡，其中2人屍體遭遺棄在桃園龜山山區，另1人的屍體被丟棄在日月潭一帶，但經過兩天仍未尋獲。

▲▼棄屍現場曝光。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲棄屍現場曝光，警、消人員到場。（圖／記者陳雕文翻攝）

新北刑大昨天晚間11時在桃園市龜山區文化二路查獲35歲「茶董」陳樺韋到案，並在他的租屋處起獲疑為詐欺所得的新台幣52萬元現金。「茶董」今天偵訊時對案情不願多說，要求要等律師到場，才開始做筆錄後，警方偵訊後依殺人、組織犯罪、詐欺、洗錢、傷害、妨害自由等6罪移送移送士林地檢署，而他步出警局時沉默不語，緩緩走上車後離去。

▲▼ 台版柬埔寨主嫌「茶董」移送士林地檢署。（圖／記者陳雕文攝）

▲ 台版柬埔寨主嫌「茶董」移送士林地檢署。（圖／記者陳雕文攝）

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