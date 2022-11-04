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黃偉哲城市治理屢創佳績　台南市政團隊獲獎逾千項

▲台南市長黃偉哲秉持著「沒有最好、只有更好」的理念推動市政工作，市府團隊受中央考核成績優異及國內外獲獎不斷，4年來共獲超過1220項獎項及考核成績肯定，超過600項首獎及卓越成績。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲秉持著「沒有最好、只有更好」的理念推動市政工作，市府團隊受中央考核成績優異及國內外獲獎不斷，4年來共獲超過1220項獎項及考核成績肯定，超過600項首獎及卓越成績。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲上任以來秉持著「沒有最好、只有更好」的理念推動市政工作，市府團隊受中央考核成績優異及國內外獲獎不斷，4年來共獲超過1220項獎項及考核成績肯定，超過600項首獎及卓越成績。

今年度於國內外重要考核中，截至目前為止共獲286獎項，其中2項國際性大獎及46項國內大獎及238項傑出考核及獲獎成績，獲獎數年年提升，黃偉哲市長繼續為市民打拼，市府團隊持續精進努力，為台南爭取更優秀的成績。

▲台南市長黃偉哲秉持著「沒有最好、只有更好」的理念推動市政工作，市府團隊受中央考核成績優異及國內外獲獎不斷，4年來共獲超過1220項獎項及考核成績肯定，超過600項首獎及卓越成績。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南具有歷史悠久珍貴的文化資產，城市如何兼顧古蹟文化保存與景觀建築設計，是台南市市政建設的挑戰。如水交社文化園區，以原貌保存原則修復，保留眷村歷史痕跡，先後獲2020第8屆「台灣景觀大獎」傑出獎、2021「國家卓越建設獎」及「全球卓越建設獎」殊榮，獲得國內外大獎肯定。此外素有建築界奧斯卡獎的「建築園冶獎」2022年台南市團隊亦榮獲16案獎項殊榮，市府整體團隊則在2022國家卓越建設獎榮獲35項大獎，其中為調解市區道路狹窄、古蹟集中而更新困難，導致停車位不足等問題，市府規劃了「中西區友愛街立體機車停車場闢建工程」及「南區西門健康停22立體停車場新建工程」增設市區停車位，分別獲得2022年建築園冶獎公共建築景觀類及國家卓越建設獎最佳規劃設計類優質獎肯定，足見市府團隊在文化遺址維護及疏通市區交通所付出的努力。

▲台南市長黃偉哲秉持著「沒有最好、只有更好」的理念推動市政工作，市府團隊受中央考核成績優異及國內外獲獎不斷，4年來共獲超過1220項獎項及考核成績肯定，超過600項首獎及卓越成績。（圖／記者林悅翻攝，下同）

除了城市交通建設外，黃偉哲市長尤其重視城市公衛建設，認為污水處理是都市進步與民眾生活品質提升之要件，為處理河川水質問題，積極推動增設「仁德區污水下道系統第二期分支管網及用戶接管工程」及「虎尾寮污水下道系統管線工程」，獲國家卓越建設獎最佳規劃設計類優質獎及最佳施工品質類金質獎，今年在「2021年度水污染防治評核計畫」及「2021年台南市全國水環境清淨河面計畫」等考核均獲得優異成績，使台南永續宜居更進一步。

▲台南市長黃偉哲秉持著「沒有最好、只有更好」的理念推動市政工作，市府團隊受中央考核成績優異及國內外獲獎不斷，4年來共獲超過1220項獎項及考核成績肯定，超過600項首獎及卓越成績。（圖／記者林悅翻攝，下同）

研考會戴主委表示，優秀成績是市府團隊相互合作努力的成果，讓團隊的努力被各界看見，將一個宜居的活力臺南呈現在市民眼前。

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