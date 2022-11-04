黃偉哲打造橋樑通行安全　台南急水溪青葉橋改建工程動土

▲台南市長黃偉哲主持青葉橋改建工程開工動土典禮，水利署第五河川局長莊曜成及關心地方建設發展的在地民代、里長、鄉親等都到場共襄盛舉。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

位於台南市市道165 線白河、東山交界的急水溪青葉橋河段淤積，每遇颱風、或大雨來襲，洪水漫淹橋梁封閉，造成交通中斷，甚至居民受困風險，市長黃偉哲為解決水患，維護居民出入安全，積極爭取經費辦理青葉橋改建工程。

4日上午由市長黃偉哲主持青葉橋改建工程開工動土典禮，並由白河國小太鼓隊進行開場表演，經濟部水利署第五河川局長莊曜成及關心地方建設發展的在地民代、里長、鄉親等都到場共襄盛舉。

市長黃偉哲表示，急水溪青葉橋河段早期就有些淤積的問題，加上河道本身有些彎度，導致颱風時期、或下豪大雨時，因橋梁梁底高程不足，每逢大雨就容易淹水必需封閉，影響通行與安全，因此改建工程有其必要性。

黃偉哲指出，為提升居民出入安全，不再每年受到汛期淹水之苦，已爭取到經濟部水利署第五河川局補助2億6910萬元，再加上南市府配合款7590萬元及用地費500萬元，總計3億5000萬元經費，除「截彎取直」改建青葉橋，並在橋梁兩側鋪設引道，打造安全、寬敞又平穩的交通環境。

工務局說明，急水溪青葉橋現況為六跨預力I型梁橋，全寬為13公尺，橋長210公尺，落5墩，改建後長度約620公尺，其中橋梁長410公尺，全寬為13公尺，配置10跨預力I型梁橋，同時梁底也提高1.23公尺，橋梁兩側引道刨舖與既有道路銜接，預計於2024年5月底完工。

工務局表示，急水溪青葉橋位於市道165線，往北通往白河區，往南通往東山區，是串連白河區、東山區等地區的重要通行路段。青葉橋改建完成後，除解決居民長期遇雨為患問題，並可提升果農農產品運輸的便利性及區域經濟效益。