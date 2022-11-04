台南耶誕跨年系列活動卡司公布　黃偉哲：要讓台南HIGH翻12月！

▲台南市長黃偉哲4日宣布，2023台南好YOUNG耶誕跨年系列活動，將於12月3日到31日，一連5個周末熱鬧登場。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



年底重頭戲「耶誕跨年」進入倒數，台南市長黃偉哲4日宣布，2023台南好YOUNG耶誕跨年系列活動，將於12月3日到31日，一連5個周末熱鬧登場，包括3場熱鬧又溫馨的親子活動，以及3場精彩絕倫的大型演唱會，邀請到國內外劇團和藝人參與演出，陪伴大小朋友一起迎新。





市長黃偉哲表示，12月即將到來，耶誕跨年在即，市府早已規劃一系列精彩絕倫的活動，從12月3日開始，每週都有不同的活動，要讓市民朋友享受滿滿的過節氣氛，4日先開箱部分卡司讓大家聞香，後續還有更多的精采卡司會陸續公開，請大家多多期待。





黃偉哲表示，除了演唱會之外，還有3場在麻豆、佳里及善化的親子活動，讓家長們可以帶著孩子們共度歡樂時光，不只侷限在城區，南市府要讓活動遍地開花，讓各地的民眾都能享受歡樂的節慶活動，全國的好朋友不妨現在就預定12月來到台南，享受不一young的耶誕跨年氣氛，台南要讓大家嗨翻12月。





台南年底最夯的耶誕跨年活動，將於12月的每個周末展開，台南市政府4日公布活動場次及部分藝人卡司，包括搖滾嘻哈雙天團「八三夭」、「玖壹壹」；金曲最佳樂團「麋先生」；療癒系民謠雙主唱「Crispy脆樂團」；台饒新世代「潤少」；以及演唱「俗女養成記2」插曲「蚵仔麵線」，甫獲得金鐘獎戲劇類主題歌曲獎項的「琳誼」等。



記者會中還邀請到由知名歌手製作人，范逸臣、TANK、阿沁及陳建寧組成的全新團體「造夢者樂團」中的三位團員到場表演，正在拍戲的范逸臣特地跟劇組請假出席記者會，正忙著在製作新專輯的建寧老師與阿沁也放下錄音工作，親赴記者會，3人表示「造夢者樂團」的首場表演特別獻給台南，為此次表演團員重新編曲練唱，希望帶給大家耳目一新的感受。





3場親子活動分別為12/3日蕭壠文化園區的蕭壠魔法糖果屋，邀請銀河谷音劇團演出”糖果屋”；12/4日善糖文化園區的善糖甜蜜好時光，由蘋果劇團演出”愛道歉的小狐狸”；12/10日總爺藝文中心的一起放風迎耶誕，由小青蛙劇團帶來”MAGIC聖誕”；黃偉哲市長表示，過去3年分別在麻豆佳里舉辦耶誕親子活動，迴響熱烈，這次再增加善化場次，有劇團表演遊戲闖關，陪伴市民度過愉快周末，邀請大小朋友一起共度歡樂時光。





3場演唱會則是，12/17日新營南瀛綠都心的南瀛草地音樂會；12/24日永華市政中心西側廣場的搖滾耶誕演唱會；12/31日永華市政中心西側廣場的台南好YOUNG跨年晚會，邀請國內外巨星精彩開唱，陪伴大家迎新送舊。



台南市政府強調，今年活動將全面提升公共安全等級，除了動員更多義消、警力於現場協助，也將於人潮過度擁擠時啟動緊急應變措施，增加緊急救護能量。市長黃偉哲也呼籲參加民眾，除了事前至活動官網了解醫護站、服務台位置，更要切記戴好口罩及保持安全距離，不要為了搶看明星而推擠，以免造成踩踏受傷。