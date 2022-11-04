前所未見！台南安南區洋香瓜長不大　郭信良議長邀農糧署勘查

▲台南安南區洋香瓜長不大，郭信良議長與陳亭妃立委，邀集農糧署南區分署羅正宗分署長等人現場勘查，希望政府予以救助。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市安南區過去以種植洋香瓜著稱，但2022年洋香瓜怎麼種就是長不大，讓瓜農們直呼「種了幾十年不曾看過這種情形！」，市議會郭信良議長4日下午與陳亭妃立委邀集農糧署南區分署羅正宗分署長、台南市農業局及安南區長葉誌明，連同砂崙里陳泰豐里長等人到現場勘查，希望政府予以救助。

郭信良議長指出，安南區種植洋香瓜的面積有數十甲，原本現在是收成的季節，可是到瓜田一看，洋香瓜根本長不大。根據農民所說，這不是缺水或是蟲害，但不管怎麼種，就是種不起來。每甲地不算人工，光成本就要3萬元，如今顆粒無收，讓人欲哭無淚。

郭信良議長強調，農民們除了希望知道造成洋香瓜無法種植的原因，也希望得到政府專案救助，不要讓果農們血本無歸。郭信良議長請葉誌明區長協助先將農民種植情形登記造冊，將農損災情上報，只要中央政府有所回應，就能盡速作業。

陳亭妃立委表示，農民已經盡了所有的方法來種植洋香瓜，但不管是重種或是予以疏果都不見成效。她請農糧署盡快與農業改良場的專家們來採樣研究，查明問題的根源，再與農民們合作改善，不可以含糊處理，讓類似狀況再度發生。