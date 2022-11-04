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網路民調黃偉哲壓倒性領先　施政魄力獲民眾肯定

▲網媒進行台南市長網路民調，黃偉哲以壓倒性的支持度，勝過謝龍介與其他對手，台南近年進步快速，有多項指標獲得六都第一，市民支持黃偉哲市長繼續拚，讓建設、福利都能繼續進步。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲網媒進行台南市長網路民調，黃偉哲以壓倒性的支持度，勝過謝龍介與其他對手，台南近年進步快速，有多項指標獲得六都第一，市民支持黃偉哲市長繼續拚，讓建設、福利都能繼續進步。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

網媒3日進行台南市長網路民調，黃偉哲以壓倒性的支持度，勝過謝龍介與其他對手，黃偉哲發言人邱莉莉議員表示，台南近年進步快速，有多項指標獲得六都第一，所以市民多半支持黃偉哲市長繼續拚，讓建設、福利都能繼續進步。

▲網媒進行台南市長網路民調，黃偉哲以壓倒性的支持度，勝過謝龍介與其他對手，台南近年進步快速，有多項指標獲得六都第一，市民支持黃偉哲市長繼續拚，讓建設、福利都能繼續進步。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲網媒進行台南市長網路民調，黃偉哲以壓倒性的支持度，勝過謝龍介與其他對手，台南近年進步快速，有多項指標獲得六都第一，市民支持黃偉哲市長繼續拚，讓建設、福利都能繼續進步。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲發言人邱莉莉表示，黃偉哲市長上任後，不僅推動社會住宅、鐵路地下化順利動工，以及北外環道路、市立總圖、會展中心及多項排水治洪工程的完工，展現黃市長魄力就是執行力的決心。

▲網媒進行台南市長網路民調，黃偉哲以壓倒性的支持度，勝過謝龍介與其他對手，台南近年進步快速，有多項指標獲得六都第一，市民支持黃偉哲市長繼續拚，讓建設、福利都能繼續進步。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲網媒進行台南市長網路民調，黃偉哲以壓倒性的支持度，勝過謝龍介與其他對手，台南近年進步快速，有多項指標獲得六都第一，市民支持黃偉哲市長繼續拚，讓建設、福利都能繼續進步。（圖／記者林悅翻攝，下同）

邱莉莉認為，黃偉哲市長除了親民形象獲得基層認同，民代出身的背景，也讓黃市長更重視基礎建設與市民生活環境。例如台南的長照服務覆蓋率67％，邱莉莉強調，這個數字是六都第一。而台南也是六都第一個實現區區有日照的縣市，目前日照中心有103家，數量六都最多。

▲網媒進行台南市長網路民調，黃偉哲以壓倒性的支持度，勝過謝龍介與其他對手，台南近年進步快速，有多項指標獲得六都第一，市民支持黃偉哲市長繼續拚，讓建設、福利都能繼續進步。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲發言人呂維胤議員認為，市長之所以獲得多數民眾支持，關鍵在於市政推動有感。例如台南今年有36件公共建設獲得國家建設獎，獲獎數是全國最多。而在農業區民眾關心的農水路，台南4年來興建超過1200公里，長度可以繞台灣一圈，興建總數也是全國第一。

▲網媒進行台南市長網路民調，黃偉哲以壓倒性的支持度，勝過謝龍介與其他對手，台南近年進步快速，有多項指標獲得六都第一，市民支持黃偉哲市長繼續拚，讓建設、福利都能繼續進步。（圖／記者林悅翻攝，下同）

呂維胤表示，反觀謝龍介才大力吹捧的台中市盧秀燕市長，上任以後包括台中巨蛋、海生館、甚至連東豐快速道路都多次流標，無法順利執行，請謝龍介先檢討國民黨執政縣市的施政魄力和執行力，不要見不得台南好。

▲網媒進行台南市長網路民調，黃偉哲以壓倒性的支持度，勝過謝龍介與其他對手，台南近年進步快速，有多項指標獲得六都第一，市民支持黃偉哲市長繼續拚，讓建設、福利都能繼續進步。（圖／記者林悅翻攝，下同）

呂維胤也說明，民調結果是市民對市政的總體印象，台南不論是公共建設還是社會福利，都呈現領先六都的趨勢，也獲得不同族群的廣泛肯定。民調壓倒性的領先，也象徵市民肯定目前施政，希望市長繼續拚，繼續帶領市政團隊，將台南帶往更進步的方向。

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