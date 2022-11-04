台南新化棒球隊當街聚眾鬥毆　南警快打一網打盡

▲程姓男子等人當街聚眾毆打被害人，被新化分局警方一舉查獲移送法辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南新化分局前，發生黑衣人當街聚眾鬥毆案，警方動快打部隊，當場查獲3嫌，查出係田姓被害人尾隨程姓男子所駕的金融借貸協尋車輛，遭程嫌發現，糾眾攔車棍棒毆打田男受傷，警方循線將在逃6人全部傳喚到案，全案依聚眾鬥毆、傷害、強制等罪嫌移送台南地檢署及台南地院少年法庭偵辦。

新化分局指出，11月1日下午1時5分許，110勤務指揮中心接獲報案，在新化區中山路新化分局前，有黑衣人聚眾鬥毆，新化分局立即啟動快打機制，調派線上警力及偵查隊員警前往處理。警網到場時黑衣人即鳥獸散，現場僅留3名男子，其中田姓傷者手、腳、身體多處擦挫傷，警方隨後將在場涉案3人帶回偵辦，在了解案情後，於4小時內，將逃逸6人全數查緝到案。

警方調查，發現田姓男子係從事銀行、當鋪委託協尋車輛之工作，因發現程姓男子駕駛協尋自用小客車，即在後尾隨，惟因遭程姓男子發現，乃叫其胞弟叫人前來攔車，並將田姓男子拖下車以棍棒及徒手毆打。全案偵訊後依聚眾鬥毆、傷害、強制等罪嫌移送台南地檢署及台南地院少年法庭偵辦。

新化分局長蘇政敏表示，街頭聚眾鬥毆影響社會安定秩序與民眾觀感甚鉅，警方對此類案件皆採嚴正執法態度，以有效壓制街頭滋事者氣焰，已加強易滋事治安顧慮處所巡邏、臨檢等勤務作為，嚴防此類案件再度發生。