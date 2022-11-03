「不要消費台積電」　張善政籲政治人物別當科技產業豬隊友

▲針對綠營拿台積電在桃園設廠為選舉造勢；張善政在臉書回應，「要保護台積電，不要消費台積電」。（圖／翻攝自張善政臉書）

記者沈繼昌／桃園報導

針對綠營鄭運鵬宣稱台積電1奈米製程新廠將落腳桃園龍潭，甚至質疑張善政在吃醋；科技界出身的張善政今（3）日在臉書回應「要保護台積電，不要消費台積電」、「要珍視鄉親的期待，不要利用鄉親的期待」。張善政認為，綠營草率的發言，不僅干擾台積電的營運佈局，更有可能讓台積電來桃園設廠橫生枝節，讓桃園的鄉親失望。

張善政指出，任何要當桃園市長的人，一定會邀請台積電設廠，並且全力協助，我當然也不會例外。結果，鄭運鵬說我的回應是在吃醋。今天，蘇貞昌院長又配合他在龍潭科學園區拿台積電1奈米新廠為選舉造勢；桃園市的立委與我們的行政院長，居然為了自己一人一黨的政治利益，消費台積電。我認為任何真正愛台灣、有擔當的人，都不應該是這種態度。

▲張善政今天在臉書貼文「要保護台積電，不要消費台積電」。（圖／翻攝自張善政臉書）

張善政說，我在龍潭工作了12年，當然希望台積電來設廠，帶動桃園的發展。但如果蘇貞昌、鄭運鵬講的是真的，台積電要在龍潭設1奈米新廠。但他們草率的發言，不僅在干擾台積電的營運佈局，更有可能讓台積電來桃園設廠橫生枝節，讓桃園的鄉親失望。

首先，最嚴重的，這會讓台積電保密的先進技術時程外洩，競爭對手得利。熟悉半導體產業的人都知道，台積電跟韓國三星電子，在3奈米以下製程，由FinFET架構轉換到GAA架構的關鍵時期，雙方競爭非常激烈。台積電為何對量產1奈米的規劃諱莫如深？因為對手一但知悉其設廠時程，就會投入更多資源，在重要供應鏈、關鍵技術以及客戶端加速卡位，阻擋台積電的進程。

鄭運鵬說：「這並不是很遙遠的計畫，而是這一兩年就已經在進行」。但有經驗的產業界人士，完全可以透過這句話推測台積電1奈米的量產時程。如果因此對台積電的競爭造成任何影響，我不知道有哪個政治人物可以負責！

▲張善政今天受訪時，語重心長地說，台積電是我們的護國神山，我們保護都來不及，怎可為選舉外洩其商業秘密。（圖／翻攝自張善政臉書）

張善政強調，台積電是我們的護國神山，我們保護都來不及，怎麼可以為了自己的選舉，外洩其商業規劃。政治人物應該要當科技產業的幫手，而不是當豬隊友。其次，要小心不要讓此事破局、鄉親失望。桃園人當然希望台積電新廠落地龍潭。但鄭運鵬為了搶救自己選情，將此事公開。許多其他希望台積電設廠的城市，勢必會提供更優渥的條件與補貼來爭取目前唯一被宣布的1奈米新廠。這難道不會為台積電新廠落地龍潭製造變數？爭取台積電設廠，過程越保密，越有可能成功。

張善政認為，鄭運鵬、蘇貞昌居然想要代為公布台積電的重大投資案，喧賓奪主，完全不尊重台積電的管理層及股東們。任何對產業有了解的人，都不會做這種事。一個不尊重產業的人，能照顧好產業嗎？

目前，國際上有意爭取台積電設廠的城市，無不保密到家。近期傳出台積電有意至德國德勒斯登、新加坡設立新廠，國際媒體去詢問當地政府，得到的回應都是，政府不會就企業未公布且未確認的投資案發表意見。我想這才是專業的作法。

至於台積電方面目前對鄭運鵬說法的回應：「設廠地點有諸多考量因素，會繼續在台灣投資先進製程，不排除任何可能性」；經濟部也表示目前未確定在哪處設廠。張善政說，不會將這些回應解讀為否定或打臉我希望我們所有愛桃園的人，要好好努力，爭取台積電新廠投資，配合廠商營運節奏，不要輕率對外發言，讓鄉親失望。

此外，鄭運鵬委員說他是用愚公移山的力氣來說服當局！我不知道台積電要來桃園投資，行政院居然還有人在阻擋，需要這麼大費力去說服。在我擔任科技部長任內，台積電要去中科投資，希望我協調國防部釋出土地，我自然全力幫忙，這本就是公僕應盡的責任。我呼籲鄭運鵬委員、蘇貞昌院長，成熟、負責任的政治人物，不會眼中只有自己的選舉，阻礙企業的佈局，將關乎產業發展的大事，拿來為黨派利益服務。我們應該要當成就產業的人，不要當消費產業的人！

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