對手稱台積電設廠要好幾年　鄭運鵬：我來做市長就是這幾年

▲桃園市長候選人鄭運鵬今（3）日赴龍潭區陪同行政院長蘇貞昌視察龍潭科學園區。（圖／鄭運鵬競選辦公室提供，下同）



政治中心／桃園報導

桃園市長候選人鄭運鵬今（3）日赴龍潭區陪同行政院長蘇貞昌視察龍潭科學園區，桃園市長鄭文燦、國科會主委吳政忠、新竹科管局長王永壯、民進黨立委湯蕙禎、黃世杰及國民黨立委呂玉玲皆出席與會。蘇貞昌今天也宣布龍潭科學園區第3期的擴大規劃，鄭運鵬強調，桃園是經濟投資的首選，台灣需要桃園，在和鄭文燦一起努力爭取協調成功下，讓護國神山台積電能夠順利落腳到龍潭，他也宣示，台積電設廠不用好幾年，「我們做事就是這幾年能如期如質地完成。」

▲行政院長蘇貞昌肯定桃園實力。



蘇貞昌今天此行特地前來龍潭視察，蘇強調，如果沒有相當的把握，他就不會到現場來。蘇貞昌並感謝蔡英文總統領導台灣，讓台灣走出疫情影響、經濟得以發展穩定，同時也感謝立委在中央的協助，讓行政院團隊能夠有效率地合作；蘇貞昌說，感謝鄭文燦帶領桃園市政府與中央政府合作無間，龍潭的交通條件大幅改善，包括增設國3高原交流道、國1校前路交流道，現在龍潭科學園區三期計畫正式啟動，相信中央地方團結合作，讓國際社會與產業大進步。「中央的成績，就是國人的福利，這是大家共同努力的成果，台灣才能有現在的關鍵地位。」

鄭運鵬表示，台灣的產業競爭力已是重要關鍵，也須透過政府協助讓產業規劃更完善，解決許多投資問題。鄭運鵬強調，桃園條件純熟，是投資首選，護國群山對桃園的投資需求也越來越高，在和鄭文燦攜手努力下，已解決聯外交通、水電及設廠投資協調，鄭運鵬也擔任地方與中央溝通的橋樑，展現中央地方合作的效率，未來台積電落腳龍潭，不只是桃園的期待、台灣的期待，更是世界的期待，其他競爭對手來做必需要花費好幾年，但是「我們做事，就是這幾年如期如質地完成」。

▲▼鄭運鵬和鄭文燦一起努力爭取協調成功，讓護國神山台積電能夠順利落腳龍潭。



「中央地方同心同行，產業投資做得更好！」鄭文燦感謝蔡總統和蘇貞昌在中央大力協助，讓桃園、台灣產業升級，台商回流首選桃園已是趨勢，桃園投資金額佔了全國20%，台灣半導體歷經40年的發展，未來桃園與新竹互補，將可讓科技廊道更加完善，隨著龍科三期啟動，需要有更多基礎建設配合。鄭文燦並感謝鄭運鵬，過去在立法院協助解決各項龍潭發展的難題，與市府團隊分進合擊。鄭文燦表示，接下來中央地方會持續全力衝刺，讓台積電落腳龍潭這項計畫，在這幾年如期地完成。