蘇貞昌力挺台積電桃園設廠　張善政：民進黨用意明顯「就是選舉」

▲針對蘇貞昌院長今（3）日視察龍潭科學園區，張善政受訪時表示，台積電聲明並沒說要來桃園，民進黨自己說就是要來桃園，用意非常明顯，就是選舉。（圖／張善政競辦提供）

記者沈繼昌／桃園報導

台積電來桃園設廠引發藍綠各自解讀，行政院長蘇貞昌今（3）日上午視察龍科學園區，力挺台積電在桃園落腳。對此，張善政受訪時指出：「台積電如果能夠到桃園來，這是桃園所有市民共同的期望，如果我當市長，絕對是全力協助他在桃園落腳，但台積電聲明並沒說要來桃園，民進黨自己說就是要來桃園，用意非常明顯，就是選舉。」

張善政今天上午偕同基隆市長候選人謝國樑與前台北市長郝龍斌合體，參加在中壢區銀河廣場舉辦的「終止家庭暴力與制止人口販運」全省連線活動。針對蘇貞昌院長今天到龍潭科學園區視察，是否因選舉後期有點急了？張善政表示：「台積電如果能到桃園來，這是我們桃園所有市民共同期望，如果我當市長，絕對是全力協助他在桃園落腳。但事實上大家應該很清楚，我是唯一有能力把不止台積電等很多國際科技大廠引到桃園的候選人，這一點我將來也會繼續努力去做。」

張善政還說，台積電的聲明並沒說要來桃園，只說不排除任何的可能，但民進黨自己說就是要來桃園，其用意非常明顯，就是選舉。

▲張善政今天上午與基隆市長候選人謝國樑、前台北市長郝龍斌等人出席「終止家庭暴力與制止人口販運」全省連線公益活動。（圖／張善政競辦提供）

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