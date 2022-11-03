許淑華與社工師公會座談　承諾最高行政事務官任用考量社福背景

▲南投社會工作師公會舉辦座談會，南投縣長候選人許淑華出席。（圖／許淑華競選總部提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投全縣目前有600餘位社工師、為幾萬個家庭提供服務，南投縣長候選人暨立委許淑華今天應南投縣社會工作師公會邀請，參與「社工客廳會」對話座談，由南開科大助理教授陳正益主持，回應第一線社工師所提出的問題與想法，也期待南投社福有更好的未來發展。

許淑華表示，社福的核心在於扶弱鼓勵，由縣政府補充中央法定預算不足的部分，但也認為社福不是喊價式的政策，要負責任地衡量財政狀況、提出政見，因此在不排擠預算前提下，她提出提高長者假牙補助、減輕長者負擔，設立青年獎助學金、讓國中小學生根留南投，未來走向國際。

許淑華指立委任內提出《社工法》第19條修法，期待能給予社工人員更好的人身安全保障；在因應社工人員工作壓力方面，她提出設定案數天花板及社工心理諮商方案；對於相關局處規劃和首長任用，她承諾會審慎選擇合適的人選，也會在最高行政事務官上考量社福背景，兼顧實務與決策；人員任用方面，她提出公平、公正、公開的考試標準與程序，給予單位支持，任用最合適人才。

許淑華最後特別強調，身為首長需瞭解第一線聲音，搜集並了解執行面的困難，才能規劃未來的方向；南投有自身條件情況，縣府需因地制宜、提供第一線夥伴幫助，她若擔任縣長，會盤整縣府資源與公會合作，全面性強化南投的社工系統，給予南投社福更好的提升，讓「南投全齡宜居」不是口號。