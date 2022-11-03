藍營質疑台積電落腳龍潭是選舉操作　蘇貞昌回應了！

▲蘇貞昌院長今（3）日視察龍潭科學園區時表示，張善政先生可能是沒有參與努力，不知道頭尾，政府會為願投資台灣、願把先進製程技術留在台灣廠商做各種努力，希望不要見不得好。（圖／行政院提供）

記者沈繼昌／桃園報導

台積電是否落腳桃園引發藍綠陣營各自解讀，行政院長蘇貞昌今（3）日視察桃園龍潭科學園區，展現力挺桃園動作；針對藍營質疑台積電桃園設廠是選舉操作？蘇貞昌表示，張善政先生可能沒有參與努力，所以不知頭、不知尾，我已核定新建、擴建的科學園區就有7處，增加了700公頃的土地，桃園在鄭文燦市長努力下與鄭運鵬立委等支持，投資金額最大、就業機會最多，希望不要見不得好。

蘇貞昌院長今天在經濟部長王美花、桃園市長鄭文燦與立委鄭運鵬、黃世杰等人陪同下視察龍潭科學園區，會後被問到張善政質疑台積電若落腳龍潭，還批評是選舉操作時，蘇貞昌指出：「張善政先生可能是因為沒有參與努力，不知頭、不知尾，也沒看到這幾年政府的魄力和效率，我當行政院長以來，已經核定了新建、擴建的科學園區就有7處，增加了700公頃的土地。」

蘇貞昌還說：「如果不是這樣，這次我們因勢利導，在投資台灣3大方案，到目前已有1兆8千多億廠商投資進來，桃園在鄭文燦市長努力與鄭運鵬立委等大家支持，可說是投資金額最大、就業機會最多。我們看到龍潭科學園區整個土地的租用已近飽和，政府會為願投資台灣，願把先進製程技術留在台灣廠商做各種努力，而且都要持續努力，這是我們台灣的國力，也是大家的期待，也是地方最有發展的機會，希望不要見不得好。」

至於如何看待女兒標案爭議，蘇貞昌強調：「二三設計公司是得國際大獎，在業界受到肯定的公司，一如承諾，沒有參與任何政府標案，該公司也沒有任何投標。至於民間廠商基於專業進行民間廠商間的合作，這是再正常不過。」

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