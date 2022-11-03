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三寶嬤騎電動車上國3！還逆向下匝道　桃園暖警引導平安返家

▲桃園市七旬黃姓婦人今天上午騎乘電動自行車誤闖國三龍潭交流道，龍潭警分局員警接獲報案後協助將電動機車引導回平面道路。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市七旬黃姓婦人今天上午騎乘電動自行車誤闖國三龍潭交流道，龍潭警分局員警接獲報案後協助將電動機車引導回平面道路。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市七旬黃姓婦人今（3）日上午騎乘電動自行車，不知何故竟誤闖國三龍潭交流道，熱心駕駛發現後趕緊跟在後方將黃婦攔下，並通報警方協助，不料黃婦突然想逆向將電動車騎下匝道，幸好警方及時趕到，協助將電動機車引導至平面道路，再以巡邏車護送其返家，結束一場虛驚。

龍潭警方指出，這名71歲的黃姓婦人今天上午10時許騎乘電動自行車，誤闖國道3號龍潭交流道，剛好準備上國道熱心駕駛察覺後，跟在匝道路肩保護她並隨即攔下報警求助，黃婦等待過程中卻突然心急欲逆向迴轉下匝道，熱心駕駛立即攔下保護，等待龍潭警方到場救援。

▲桃園市七旬黃姓婦人今天上午騎乘電動自行車誤闖國三龍潭交流道，龍潭警分局員警協助將電動機車牽回平面道路。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市七旬黃姓婦人今天上午騎乘電動自行車誤闖國三龍潭交流道，龍潭警分局員警協助將電動機車牽回平面道路。（圖／記者沈繼昌翻攝）

龍潭派出所警員胡博昌、女警周薇等2人趕往現場，黃婦見員警到場緊張不已，聲稱不知道為什麼會騎上國道，員警詢問住處與年籍等資料，黃婦竟無法表達身分與住所，員警擔心黃婦安危，女警幫忙照護黃婦與安撫情緒，胡博昌則協助將電動自行車牽下匝道至平面道路。

黃婦聲稱，一早就從家中騎著電動自行車要到市區傳統市場買菜，買完菜返家途中卻忘記回家路，一不小心就誤闖國道，還好有熱心駕駛與警察幫忙引導協助；員警事後護送黃婦返家，家屬見狀老媽竟獨自騎車上國道，幸好有驚無險平安返家，感謝警方與好心駕駛熱心協助。

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