高虹安發聲了！稱李男薪酬合法取得　反指柯建銘助理捐錢給民進黨

▲高虹安。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

民眾黨新竹市長候選人高虹安被爆聘用男友李忠庭擔任立院公費助理，被質疑涉嫌佔領助理費，而網紅「四叉貓」則在監院政治獻金資料中，發現李男捐60萬政治獻金給民眾黨，符合李男任助理的薪資總額，因此有人批評是「國庫通黨庫」。對此，高虹安3日表示，李男薪酬是合法取得，怎樣運用是個人意志，若同樣標準，立委柯建銘、前立法院長蘇嘉全的辦公室主任或助理也捐款民進黨，數字也不小。

針對李忠庭捐政治獻金給民眾黨被質疑「國庫通黨庫」，高虹安3日受訪表示，這位前助理昨天已在聲明中非常明確告知，辦公室有許多記錄可以證實李男任職期間完成所有立委助理的工作，所以當他今天薪酬是合法取得後，要怎樣運用是個人意志，如果願意捐到民眾黨來表示支持，她也非常高興，畢竟民眾黨資源確實比較少。

高虹安說，同樣標準來看，包含柯建銘、蘇嘉全的辦公室的主任或助理，也對民進黨捐款，數字也不少；依照這樣情勢，她認為，如果今天薪酬取得合法，大家不需要放大檢視有不法行為。

對於李男被控買三房來炒房，高虹安說，這件事她確實不清楚，新聞上說2013年還2003年，「我搞不太清楚時間」，但是在那個時間，她還沒進鴻海，也還沒認識他。

至於對手林耕仁指李男擔任助理期間疑沒有健保，高虹安表示，這部分檢調已在偵辦中，會有偵辦程序，相關細節，她就不用像調查局北部地區機動工作站留給《自由時報》做獨家的狀況。