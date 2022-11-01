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丘以思未申請變更陸資　王美花：外國投資多經濟部不可能都知道

▲行政院長蘇貞昌、經濟部長王美花。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院長蘇貞昌、經濟部長王美花。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

高端新冠疫苗二期臨床試驗公司「丘以思」，被踢爆在與衛福部簽約前已被中國大陸「締脈」公司併購，新名稱「凱迪亞」。經濟部長王美花今（1日）指出，投審會並沒有申請變更登記的資料，已發函丘以思了解實際狀況。王美花也說，外資在國內投資案非常多，上層股權結構有無變動，經濟部不可能都知道。

邱臣遠1日在立法院質詢王美花時，指根據《兩岸人民關係條例》73條及《大陸地區人民來台投資許可辦法》規定，外資上層變為陸資，依法須重新向經濟部投審會申請變更登記，而丘以思跟締脈合併後，有依法跟投審會申請變更登記為陸資嗎？王美花回應，經濟部資料裡沒有。

邱臣遠遂認為，丘以思疑違反上述條例，投審會則有行政疏失，竟未主動稽查。王美花表示，外資在國內投資案非常多，上層股權結構有無變動，經濟部不可能都知道。但邱臣遠則說，高端是全國戰略物資，經濟部應主動了解，不該拿一般供應商做類比。王美花回應，有相關報導後經濟部就趕快去了解，已發函。

聽聞王美花這番話後，邱臣遠表示，國產疫苗二期臨床試驗的供應商非常重要，經濟部卻等媒體報導才去查，國人無法接受，要求投審會依法審查丘以思是陸資，並承諾兩周內跟國人完整說明。

王美花指出，已請丘以思說明，會再看相關事實呈現的狀況，只是丘以思還未給經濟部相關資料；王強調，這是股權結構，沒有登記問題，當然要有資料才能往下看，「已經發函了」。

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