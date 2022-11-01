高端逾200元都算貴？王必勝：聽聽就好　非mRNA就要便宜「沒道理」

▲中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中華民國防疫學會理事長王任賢質疑，高端屬於次蛋白疫苗，技術相對mRNA疫苗屬低，每劑高於兩百元都算貴。指揮官王必勝今（1）日表示，這種說法聽聽就好，疫苗並不是說新發展技術就特別貴，非mRNA的疫苗就要便宜，這沒道理；國家發展疫苗不易，研發過程都有其成本，不是隨便一句話說這幾百元都貴就可帶過的。

高端公布疫苗平均每劑840元，指揮中心強調單價比莫德納與BNT要低，沒有買貴，但有報導指出，王任賢稱mRNA疫苗技術含金量超高，貴得有道理，高端屬於次蛋白疫苗，從技術來看屬於「低端」，每劑高於兩百元都算貴。

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王必勝先是笑問「這樣高端變低端」？並進一步解釋，好的疫苗包含：安全、有效、容易取得、可以負擔等四條件。以我國對於所有准許緊急使用授權（EUA）的疫苗，不管任何廠牌與任何性別與年齡，都看不到異常，安全性沒有問題。

有效性部分，現在已經從原始株打到次世代疫苗，疾管署有針對單價疫苗進行效益統計分析，請專家討論後會進一步公開，看各類疫苗效益狀況如何。

至於容易取得、負擔方面，王必勝說，疫苗即便很好，買不到也沒用，太貴則也負擔不起，基於這幾點，才會想說要去研發國產疫苗，作為戰略物資，對國家來說相當重要；另以疫苗種類來說，也不是所有人都適合mRNA疫苗，國家策略為提供不同機制疫苗給人民選擇。

王必勝也強調，也不是說新發展技術就特別貴，不是mRNA就要便宜，這沒道理。國家發展疫苗不容易，只有少數國家可以做到，在研發過程都有相關成本，不是隨便一句話幾百元都貴可以帶過，這些說法聽聽就好。

至於其他廠牌疫苗價格是否公開，王必勝表示，其他廠商都都沒有同意公開他的商業合約，昨天是高端自行公布的，相關合約限制允許他自行公布，也已經知會指揮中心。

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