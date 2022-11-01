慈濟買BNT每劑630元？　王必勝駁錯誤推算！捐贈採購「都比高端貴」

▲高端疫苗接種，資料照。（圖／記者李毓康攝）

記者洪巧藍／台北報導

高端昨突然公布新冠肺炎疫苗價格每劑為840元，儘管中央流行疫情指揮中心已強調沒有買貴，但仍有不少質疑聲浪；而當初永齡基金會、台積電和慈濟捐贈BNT疫苗，有消息指出慈濟購買價格是一劑630元。指揮中心指揮官王必勝今（1）日表示，國內的莫德納、BNT等mRNA疫苗不管是採購或者捐贈，都比高端疫苗要貴，該金額是錯誤推算。

高端昨發布聲明指出，與疾管署簽約執行的「COVID19疫苗採購合約」，採購價金平均每劑840元，疫苗總價為40.3億元，交付500萬劑，含20萬劑贈與。針對高端公布價格，指揮中心指揮官王必勝昨也回應，高端公布的內容是正確的，疾管署並沒有買貴，還比BNT和莫德納便宜。但有消息指出，慈濟當初購買BNT一劑是630元，價格明顯比高端便宜。

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王必勝今日表示，相關訊息都是有消息指出、從財報推算，從高端疫苗用財報推算的例子來看就是錯誤的，其中還有營業稅、罰款等等變因，無法單純從財報推算出來。王必勝強調，不管贈送或自購BNT、莫德納的單價，都比高端還要再高。

另也傳出日本採購BNT疫苗每劑622元，王必勝表示，各國疫苗價格，取決很多因素，國家經濟水準、購買數量、商業角度來看有無國產疫苗、上市時間、安全有效程度等，別國疫苗價格有很多原因不多做評論。

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