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慈濟買BNT每劑630元？　王必勝駁錯誤推算！捐贈採購「都比高端貴」

▲▼高端疫苗今日開放施打,台北長庚醫院團隊於台北田徑場設立大型疫苗接種站為民眾施打疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,防護衣,國產疫苗,接種率,防疫,疫情,緩打潮,EUA緊急授權,免疫橋接,中和抗體,保護效力,次蛋白疫苗。（圖／記者李毓康攝）

▲高端疫苗接種，資料照。（圖／記者李毓康攝）

記者洪巧藍／台北報導

高端昨突然公布新冠肺炎疫苗價格每劑為840元，儘管中央流行疫情指揮中心已強調沒有買貴，但仍有不少質疑聲浪；而當初永齡基金會、台積電和慈濟捐贈BNT疫苗，有消息指出慈濟購買價格是一劑630元。指揮中心指揮官王必勝今（1）日表示，國內的莫德納、BNT等mRNA疫苗不管是採購或者捐贈，都比高端疫苗要貴，該金額是錯誤推算。

高端昨發布聲明指出，與疾管署簽約執行的「COVID19疫苗採購合約」，採購價金平均每劑840元，疫苗總價為40.3億元，交付500萬劑，含20萬劑贈與。針對高端公布價格，指揮中心指揮官王必勝昨也回應，高端公布的內容是正確的，疾管署並沒有買貴，還比BNT和莫德納便宜。但有消息指出，慈濟當初購買BNT一劑是630元，價格明顯比高端便宜。

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王必勝今日表示，相關訊息都是有消息指出、從財報推算，從高端疫苗用財報推算的例子來看就是錯誤的，其中還有營業稅、罰款等等變因，無法單純從財報推算出來。王必勝強調，不管贈送或自購BNT、莫德納的單價，都比高端還要再高。

另也傳出日本採購BNT疫苗每劑622元，王必勝表示，各國疫苗價格，取決很多因素，國家經濟水準、購買數量、商業角度來看有無國產疫苗、上市時間、安全有效程度等，別國疫苗價格有很多原因不多做評論。

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