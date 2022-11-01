邱國正：戰時第一批後備動員不須20萬人　24小時內一定完成報到

▲國防部長邱國正。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

兩岸情勢緊張，國防部長邱國正今（1日）表示，國軍可以做到動員令一下達，後備召員24小時內絕對可以報到。邱國正也說，哪裡要動員、動員要多少人，是要視情況，講幾萬幾千沒有意義，但一次不會到20萬人。

立委邱臣遠1日質詢邱國正，有關國防部第一批將動員多少人？多少時間內完成部隊編成？邱國正回應，國軍動員有個程序，第一批按正常程序有「編實動員」，不過不需要20萬人這麼多，而是會陸續分地區、實況來動員，24小時內絕對可以到。

邱臣遠表示，根據公開資料，8年內男性後備軍人大概71萬人，每年動員教召11.8萬，如果第一波軍事動員教要徵召要20萬人，義務役沒辦法有即戰力，將來是否增加教召人數？邱國正說，原則動員是一批一批來，假如一次要動員很多人，國防部都有經過演練、規劃，包括哪幾個部隊要成立、由哪幾個機幹部隊帶隊，不會發生有人卻沒幹部帶的問題。

而在接受媒體訪問時，被問第一批不需要20萬人，那國防部規劃第一批人數為何？邱國正表示，哪裡要動員、動員要多少人，是要視情況，講幾萬幾千沒有意義；作戰的時候自然會有戰鬥部隊、勤務支援部隊，這編制都不一樣，屆時有什麼損耗，也要補充，所以分批多少人要看狀況。

但邱國正強調，國軍可以做到一點，一旦動員令下達，接受動員令的人，24小時內絕對可以報到。