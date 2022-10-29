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民眾黨金門唯一提名！「美女刺客」殺進藍天　力拚金門第一戰

記者林名揚、蔡怡萍／金門報導

年底選戰進入決戰關鍵，民眾黨唯一提名金門縣議員候選人刺客美女周曉芸，於28日舉辦造勢活動暨黨部升格大會，前立法委員蔡壁如親自跨海站台力挺，黨主席柯文哲也透過預錄影片方式，強調「這是民眾黨在金門的第一戰、也是重要的一戰」，全力替周曉芸催票。

▲▼金門民眾黨唯一推派議員候選人周曉芸造勢大會，蔡璧如出席拉抬催票。（圖／記者林名揚翻攝）

▲民眾黨提名金門縣議員候選人周曉芸。

▲▼金門民眾黨唯一推派議員候選人周曉芸造勢大會，蔡璧如出席拉抬催票。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼民眾黨在金門唯一提名議員候選人周曉芸造勢大會，蔡璧如跨海出席催票。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

民眾黨金門縣黨部主委王建順表示，周曉芸選戰節奏採主打議題為主，其中包括觀光、醫療、長照、生態保育、閩南戰地文化、保護新住民、青年返鄉等地方關心話題，除與對手政策進行可行性對比，緊扣地方議題，帶動相關輿論，加上不定時與地方人士合體直播，進一步提升政策能見度。
▲▼金門民眾黨唯一推派議員候選人周曉芸造勢大會，蔡璧如出席拉抬催票。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼金門民眾黨唯一推派議員候選人周曉芸造勢大會，蔡璧如出席拉抬催票。（圖／記者林名揚翻攝）

隨著選戰逼近倒數關鍵，民眾黨除了宣示長期耕耘地方決心，同時也積極加強陸戰火力，本周重頭戲就是28日周曉芸造勢大會，同時地方黨部也積極爭取在地企業人士以及社會賢達共襄盛舉，全力衝刺讓金門也有藍天白雲。

周曉芸表示，目前民眾黨的支持者大多以年輕選民居多，年長族群則大多礙於傳統的宗親包袱，爭取上相對辛苦，28日造勢活動中把選戰主軸拉回到政見主旋律，希望透過政策獲得年長者支持。

▲▼金門民眾黨唯一推派議員候選人周曉芸造勢大會，蔡璧如出席拉抬催票。（圖／記者林名揚翻攝）

身為金門「安岐女兒」的周曉芸，雖然是政治素人，但提出的諸多政見，如金門水獺保育區、城市美學、閩南村等政見革新，讓許多候選人相繼效尤，紛紛提出類似理念，強調務實、不分黨派、顏色，強調合作、共榮，金門要有好的發展，需要多元聲音與各方力量攜手團結共好。

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