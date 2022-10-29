傳陳錦祥對「議長黑道論」不滿　柯文哲：記者一直煩他受不了

▲柯文哲出席吳怡萱、何國榮聯合競選總部成立茶會。（圖／記者杜冠霖攝）



記者杜冠霖／台北報導

身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲，日前與無黨籍苗栗縣長候選人鍾東錦會面引發「黑白配」爭議，之後他接受媒體訪問時，更反嗆「北台灣哪一個議長不是黑道」，柯文哲今（29）日將拜訪北市議長陳錦祥，柯坦言，地圖炮開太多，陳錦祥議長蠻熱心的，他不是黑道，這也沒什麼失言，就是不精確

傳言陳錦祥對該言論不滿，柯文哲回應，記者一直打電話去騷擾他，但他是很低調的人，受不了記者騷擾。

對於拜訪陳錦祥是不公開行程，被質疑大街罵人小巷道歉，柯文哲表示，這沒有什麼不公開，主要是明天競選總部要開幕，時程沒辦法參加，所以先去看一看，這也沒什麼失言，就是不精確。

柯文哲日前曾於蟾蜍山聚落文化中心被問有關「黑道」爭議言論。柯文哲表示，幕僚有要他別開地圖炮，但自己只是想消遣國民黨主席朱立倫，「你（朱立倫）說鍾東錦是黑道，所以不能提名他當縣長對不對？請問他是黑道，為什麼你們可以提名他當議長？」

當時柯文哲酸說，難道議長都不用受黑道限制，縣長才需要嗎？但自己開地圖炮亂打一通，講話確實不夠精確。至於議員呼籲陳錦祥等人提告，柯文哲說「大家不會這麼無聊。」至於要不要跟陳錦祥道歉，柯文哲並未正面回應，強調大家不要挑撥離間，本來不要去問就沒有事，為什麼事情越搞越大。

媒體追問，北台灣哪位議長不是黑道？柯文哲提及，「我跟你講，那你何必自己對號入座？」自己要講的是鍾東錦案子，不要扯別人，「這個國家政治很奇怪，因為黑道不能提名當縣長，但黑道卻可以提名當議長，不是很奇怪嗎？」