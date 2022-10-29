4架無人機干擾盧秀燕海線大造勢「警擊落3架」　競總：已非首次干擾

▲4架無人機干擾盧秀燕海線大造勢「警擊落3架」。（圖／民眾提供）



記者游瓊華／台中報導

積極尋求連任的台中市長盧秀燕28日前進海線進行大造勢，但現場出現4台無人機盤旋，台中市刑大昨晚發現後利用干擾槍擊落3架無人機，但其中一架高度太高干擾失敗。盧秀燕競選總部證實，此非首次有無人機干擾，上次太平「十全十美」大造勢也有不明無人機；另有網友稱，盧秀燕競總提供的空拍照是「四架無人機拍攝」，盧陣營也提出照片強調，空拍是利用吊車拍攝並非空拍機，網友說法並非事實。

▲警方使用干擾槍將不明無人機擊落。（圖／刑大提供）



昨日因出現4台無人機在高空盤旋，連帶影響從金門搭機趕來合體的國民黨主席朱立倫，其搭乘的飛機無法降落，最後無法登台合體盧秀燕，朱立倫事後也在臉書發文說明缺席原因。

▲有網友稱，大造勢空拍是由無人空拍機拍攝，遭競總駁斥。（圖／民眾提供）



盧秀燕競選總部表示，依據《民航法》規定，從事遙控無人機飛航活動不得於人群聚集或室外集會遊行上空活動，因此盧秀燕競選總部之前在太平十全十美的造勢大會、以及昨日沙鹿海線造勢場合，競總都沒使用無人機空拍，太平場是借用太平體育場對面的高樓頂樓拍攝高空照，沙鹿場是租用合格的吊車吊載人員拍攝高空照。

▲競總提供照片證實，是出動吊車將攝影師升到高空拍攝空拍照。（圖／競總提供）



盧秀燕競選總部也證實，兩場造勢都出現不明無人機干擾活動，於活動開場前後飛到會場上拍疑似進行拍攝行程，主辦單位為確保晚會參加人員安全，均第一時間聯繫警方請求協助，依規定操作讓不明無人機離場或迫降。

競選總部強調，造勢晚會是公開選務活動，歡迎市民朋友踴躍參與，但請勿使用無人機拍攝干擾活動進行。對於網友拿競選總部提供吊車拍攝的高空照，稱主辦單位提供的空拍照是「四架無人機拍攝」完全不是事實。