他判11年跑路1年「全靠這味維生」　自產自銷...每包利潤50%

記者邱中岳／台北報導

北市刑大6月中旬查獲1名男子持有毒品咖啡包，循線溯源追查發現毒品來自綽號「雜貨店」的販毒集團，最後循線追查貨源來自天道盟成員，13日前往松山區逮人，並發現嫌犯購買毒品自行包裝成咖啡包兜售，每包售價4百元，獲利約一半。

▲北市刑大查獲通緝犯遭判11年跑路，竟靠販賣毒咖啡包維生。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方調查，6月中旬查獲1名李姓男子涉嫌持有毒品咖啡包，追查貨源來自網路販毒集團「雜貨店」，追查雜貨店3嫌到案後，發現3人都是向天道盟24歲的林姓犯嫌購買毒品，在13日前往北市松山區一間套房逮人，並查扣相關毒品證物。

警方查扣3級毒品卡西酮2大包、夾鏈袋1箱、電子磅秤1台、封口機1台、智慧型手機5支及現金9萬5300元等證物，訊後將林姓主嫌依違反毒品危害防制條例第4條第3項等罪嫌，移送台北地方檢察署偵辦。

▲林姓男子未入監服刑遭通緝，還自行購買毒品加工成分裝包兜售。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方追查，林姓嫌犯因販毒遭判刑11年，但是未入監服刑遭通緝，所以另依毒品通緝罪嫌解送歸案，林逃亡1年多，都是透過販毒獲利維生，自己購買毒品分裝，且加工成咖啡包外觀，每包賣4百元，利潤就達一半。