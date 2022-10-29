質疑陳時中罰單當天繳反被自己人打臉　柯文哲令：下週交大來報告

▲台北市長柯文哲。（資料照／記者袁茵攝）



記者杜冠霖／台北報導

台北市長柯文哲日前質疑，納悶為何他繳罰單要等5天，陳時中卻可收到的當天就繳納。北市交大則回應這是通案，對於媒體追問這是否變相被自己人打臉，柯文哲29日受訪時回應，下禮拜會排專案報告請他們來報告。

柯文哲28日主持交通會報，聽取交通局報告「交通違規催收E化作業」時，提到日前去環南市場有民眾抱怨騎摩托車被罰900元，講了老半天後就把罰單塞給他，「他單子給我，廢話，當然是我幫他繳，不然怎麼辦？然後我就去繳，發現他早上才被取締不能繳，說要拖5天，哇，一個罰單5天後都忘掉了」。

柯文哲說，後來就叫警察局寫改善計畫變成3天，但這次陳時中那個就好笑了，「他當天被取締，為什麼有辦法當天繳錢？一定有什麼地方不對，我市長去繳都要等5天了，為什麼他去繳當天就可以交，這個就怪了」。

對此，北市交大隊長涂國卿解釋，舉發案件開單給民眾有審核機制，「全國規定是舉發後第4天內一定要移送裁決所，讓民眾繳納」，因為警察機關擔心有烏龍罰單，所以從派出所、分局、委外建檔廠商等，都有審核除錯機制。

涂國卿說，警局去年平均3天內，今年1月到9月，當場舉發的入案時程，平均縮短到1.94天，「當天開單、當天入案，審核過程快送處罰機關，開單過程沒問題的」；涂強調，一直都有精進入案時間，警察開單品質也越來越高，沒什麼問題的話，可以方便民眾快速繳納。