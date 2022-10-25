心理支持延長社工續航　雲林「社工喘息空間」啟動

▲雲林縣政府於六區社福中心設置「社工喘息空間」，提供舒適環境讓社會工作者舒緩身心，期社工多加利用促進身心健康及生活質量。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府運用公益彩券盈餘分配款於六區社福中心設置「社工喘息空間」，提供舒適環境讓社會工作者舒緩身心，期社工多加利用促進身心健康及生活質量。今(25)日於斗南社會福利服務中心舉辦「辛苦了，喝杯咖啡吧！雲林社工喘息空間啟動」記者會，由縣長張麗善、斗南鎮長沈暉勛及社福團體代表共同揭牌。

社會處長林文指出，近年來各界對於社會工作者人身安全相當重視，不僅著重外在工作過程、環境、設備等改善外，內在部分亦透過相關課程、活動或諮商資源提升人身安全維護。另有鑑於近幾年來社會工作者於工作中遭遇危險及安全威脅，縣府除補助各單位安全環境的建構、意外保險，亦透過親子日活動辦理，增進親子互動，提升家庭生活參與及平衡生活。

▲縣府在六區社福中心設置喘息空間，讓所有社會工作師在心情感到不安與焦慮時，能夠停下腳步來到喘息空間，讓自己在社會工作服務上更有續航力。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣長張麗善指出，近年受疫情影響，尤其社會工作師經常面對身心靈受創或是環境不夠友善的患者，當他們不斷在付出的同時，縣府擔心他們遭受替代性創傷，所以特地在縣內六區社福中心設置喘息空間，讓所有社會工作師在閒暇之餘或心情感到不安與焦慮時，能夠停下腳步來到喘息空間，靜下來喝杯咖啡轉換心情，讓自己在社會工作服務上更有續航力。

張麗善表示，除了設置喘息空間外，縣府還推動EAP員工協助支持-心理諮商方案，提供縣內社會工作人員每年可申請4至8次個人諮商服務，並辦理多元的團體紓壓工作坊，提供社工人員內在照顧的機會，外在照顧則購置社工隨身安全設備智慧手錶，以提供社會工作者隨身安全確認及危機救援，另透過手錶中血氧濃度偵測系統確保社會工作者健康狀態。

▲縣府希望社會工作師在閒暇之餘或心情感到不安與焦慮時，能夠停下腳步來到喘息空間，靜下來喝杯咖啡轉換心情，讓自己在社會工作服務上更有續航力。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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