路平通報顛覆傳統三年有成　雲林縣政府表揚路平42志工及單位

▲▼雲林縣長張麗善頒發獎牌及獎狀給4位特優志工（單位）、1特優特別獎及37績優志工（單位），藉此感謝並肯定志工平時在第一線默默付出，提供鄉親優良用路環境的貢獻。（圖／記者蔡佩旻翻攝）（下同）



記者蔡佩旻／雲林報導

路平、燈亮、水溝通是雲林縣政府一直以來的施政方針，今(8)日於舉辦111年度雲林縣政府路平志工聯盟表揚大會，由縣長張麗善頒發獎牌及獎狀給4位特優志工（單位）、1特優特別獎及37績優志工（單位），藉此感謝並肯定志工平時在第一線默默付出，提供鄉親優良用路環境的貢獻。

雲林縣長張麗善致詞表示，這3年多來因為所有志工好夥伴盡心盡力，一發現路面有坑洞，立刻通報進行填補，維護鄉親生命安全，這是相當大的功德，也由於各位志工的無私付出，使雲林縣道路平整度提升，讓鄉親回家的路更安全，她代表鄉親向每一位受表揚的志工致上最高敬意。

張麗善指出，透過傳統由縣府派員勘查、改善的模式，常有通報上、時程上的落差；為解決這個問題，縣府於2019年4月成立路平志工大聯盟，結合縣內20鄉鎮市公所及警察局、工務處、計畫處1999等相關人員建立LINE通報群組，志工協助巡查發現道路坑洞等問題可自行處理排除或於群組通報縣府；再由道路主管單位直接派工處理，如此，針對轄內縣、鄉道路面經常零星坑洞的修復及路樹、電桿線傾倒、邊坡坍方、路燈不亮、水溝不通可即時排除改善，防制交通事故發生。

張麗善進一步感謝各鄉鎮市村里長、代表、各界社會人士及雲林縣警局各分局加入「路平志工大聯盟」，目前聯盟志工約450人，無論是透過1999或志工發現路面有坑洞，只要通報到群組內，警察同仁第一時間就會到現場擺放交通錐，做簡易交通維護設施，志工也會主動在第一時間把它處理好，如果有漏掉或坑洞太大，則由工務處或各鄉鎮市公所的開口契約廠商處理，最遲會在24小時內補平，提供民眾安全的道路。

雲林縣政府說明，今年度特優志工通報次數，就有達30-40次之多，平均每個月能協助縣府處理3處的道路改善，成效相當顯著，期望藉由路平志工聯盟表揚大會，號召更多人加入志工行列，進而推廣公共通行環境整體改善。

111年度雲林縣政府路平志工聯盟表揚名單：

特優志工：古坑鄉永光村賴茂行村長、口湖鄉埔北村蔡溪煌村長、警察局李重義警員、雲林縣政府1999。

特優特別獎：蓮心關懷協會補路志工隊。

績優志工（單位）：古坑鄉公所、口湖鄉公所、四湖鄉公所、臺西警分局、虎尾警分局、斗六市保庄里長張帛絃、莿桐鄉四合村長蔡見成、莿桐鄉六合村長曾秀華、古坑鄉新庄村長賴世榮、斗南鎮民代彭新銘、古坑鄉華南村長余明軒、古坑鄉華山村長李國和、古坑鄉桂林村長黃煌儀、古坑鄉樟湖村長林政國、古坑鄉麻園村長劉義岳、麥寮鄉麥豐村長吳子瑋、西螺鎮廣興里長廖振毅、西螺鎮埤頭里長李美玲、口湖鄉梧南村長李清南、口湖鄉湖東村長蘇四郎、口湖鄉蚵寮村長林彥銘、四湖鄉民代表蔡淑薇、林內分駐所警員鄧世昌、大埤分駐所警員李思嫻、賴禹誠、麥寮分駐所警員蔡侑璋、溫捷恩、崙豐派出所警員林靖恩、蔦松派出所警員黃志青、口湖分駐所警員王鉦耀、四湖分駐所警員林俊佑、蔡嘉偉、飛沙派出所警員張君瑋、埒內派出所警員楊淵至、沈宗坤、西螺派出所警員駱畊豪、塗鈺。





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