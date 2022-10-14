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中斷23年終通車！149甲草嶺公路路跑報名秒殺　10／30雲林登場

▲將於10月30日舉行的「2022雲林149甲草嶺公路半程馬拉松」是149甲草嶺公路自921地震後中斷23年開通後首場半程馬拉松比賽。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲將於10月30日舉行的「2022雲林149甲草嶺公路半程馬拉松」是149甲草嶺公路自921地震後中斷23年開通後首場半程馬拉松比賽。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林149甲草嶺公路自921地震後中斷23年，今年2月25日恢復通車，開通後首場半程馬拉松比賽將於10月30日登場，昨日中午12時開放網路報名，不到30分鐘即額滿，雲林縣長張麗善與2022台灣田徑公開賽男子5000公尺和1萬公尺雙料金牌選手蔣介文歡迎跑友一同見證草嶺風光。

雲林149甲草嶺公路首次辦理半程馬拉松比賽，此場賽事分為3K、10K及21K等三組，其中21K組挑戰難度高達99分，為高手挑戰組，而最短程的3K組，大多為家庭親子同遊健走，途中均可吸收森林中的芬多精，感受負離子的洗滌。

雲林縣長張麗善指出，149甲草嶺公路在民國1999年921地震後路基斷裂、土石堆積，將近23年無法通行，她上任後用3年的時間，克服地形、地質等許多困難，在今年初讓這條路恢復通車，為了讓大家走出陰霾，也讓草嶺風華再現，縣府特地在149甲草嶺公路舉辦半程馬拉松，邀請大家以輕鬆氣氛見證這條路的歷史。

教育處長邱孝文表示，「2022雲林149甲草嶺公路半程馬拉松」邀請2022台灣田徑公開賽男子5000公尺和1萬公尺雙料金牌選手蔣介文擔任活動代言人，蔣介文目前是也是馬拉松半馬全國紀錄保持者。為鼓勵大家一起來運動，不僅不收報名費用還有活動專屬紀念品，一開放報名隨即秒殺額滿。

馬拉松半馬全國紀錄保持者蔣介文說，草嶺149甲睽違23年才打通，請大家用欣賞風景的心情來跑，因為是山路，建議前面速度放慢一點，回程體能夠的話再慢慢加速，但也不要太快，因為下坡怕摔倒，安全第一，最後靠近終點有力氣的話再衝刺，希望大家都能挑戰成功。

▲將於10月30日舉行的「2022雲林149甲草嶺公路半程馬拉松」是149甲草嶺公路自921地震後中斷23年開通後首場半程馬拉松比賽。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲「2022雲林149甲草嶺公路半程馬拉松」開放報名10分鐘即額滿，不少民眾於官方粉絲專頁留言希望再增加名額。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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