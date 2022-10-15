雲林滷肉飯節登場　千人齊聚綠色隧道...大啖神級滷肉飯

▲雲林縣政府辦理雲林滷肉飯節活動，加深推廣在地優質食材為理念，結合雲林良品豬肉、優質稻米及香醇醬油，推薦給鄉親。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

2022雲林滷肉飯節今(15)日飄香古坑綠色隧道，在第二屆神級滷肉飯爭霸戰中脫穎而出的店家及民間高手近30組設攤，以採用雲林在地食材加上廚藝及獨門配方，共同歡度本次的滷肉飯嘉年華，吸引上千鄉親前來，將雲林縣內眾多優質滷肉飯店家收進口袋名單，親口品味雲林縣內優質的在地食材。

雲林縣長張麗善表示，延續2020年，雲林縣政府今年再次辦理雲林滷肉飯節活動，以加深推廣在地優質食材為理念，結合雲林良品豬肉、優質稻米及香醇醬油這三項滷肉飯的美味關鍵，現場也邀請比賽指定、推薦食材廠商到場，一次將雲林在地最優質的產品推薦給大家，將雲林當地特色且優質的食材及滷肉飯，邀請大家常來雲林旅遊品嚐，讓雲林滷肉飯征服大家的味蕾。

▲神級滷肉飯爭霸戰《專業店家組》，冠軍:李排骨酥餐館，亞軍:魯香香黃金樂排飯店，季軍:8鍋臭臭鍋-斗六店。（圖／記者蔡佩旻攝）

張麗善指出：「我們希望雲林縣透過整合觀光休閒的觀光量能的提升，能夠促進相關產業的發展，台灣的糧倉就在雲林，台灣最大畜產中心也在雲林，最好吃的醬油更是在雲林，好米好肉好醬油通通在雲林縣，所以雲林的魯肉飯絕對是一級棒，歡迎大家一起來到雲林，品嚐最道地、最優質、最好吃的滷肉飯。」

農業處長魏勝德表示，現場還有雲林滷肉飯節專屬的「靈魂美食三部曲特別活動」免費發放米、肉、醬油的特色美食，此外，還有好玩刺激的「滷肉好料趣味活動」、「神級滷肉飯人氣票選活動」及好逛又好買的「雲林金選好農市集」，讓參與的鄉親流連忘返。

▲神級滷肉飯爭霸戰《民間高手組》，冠軍:陳冠閔、亞軍:蘇嘉益、季軍:洪啟昇。（圖／記者蔡佩旻攝）

活動現場頒發神級滷肉飯爭霸戰得獎者，2022神級滷肉飯爭霸戰獲選名《專業店家組》優選:田媽媽蛤仔輝漁產料理館、創造奇雞-桶窯雞、賣麥面麵館、魯肉春、火力雞嘉義火雞肉飯、古式魯飯、良作工場農業文創館、米倉食堂、烹小鲜、頂湯涮涮鍋、大崙發哥麵店、陳家飯館，冠軍:李排骨酥餐館，亞軍:魯香香黃金樂排飯店，季軍:8鍋臭臭鍋-斗六店。

《民間高手組》優選:倪佳鴻、戴子龍、許炳楠、李天華、吳文彬、林琬婷、陳鴻源、冠軍:陳冠閔、亞軍:蘇嘉益、季軍:洪啟昇。冠軍使用的比賽指定、推薦食材廠商也共同上台接受殊榮，獲選名單也頒發表揚獎牌，縣長張麗善開心表示，未來也將提供雲林縣滷肉飯美食地圖，歡迎親朋好友們跟著地圖尋香到雲林，細細體會雲林縣滷肉飯的好滋味及在地食材的好品質。

▲雲林滷肉飯嘉年華吸引上千鄉親前來，將雲林縣內眾多優質滷肉飯店家收進口袋名單，親口品味雲林縣內優質的在地食材。（圖／記者蔡佩旻攝）

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