廣告車雙黃線突迴轉！「陸地航母」剎不住撞上　2駕駛骨折送醫

▲廣告車疑似於雙黃線違規迴轉，造成後方同向重機閃避不及追撞釀禍。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

雲林林內鄉台三線24日上午11時許發生一起重機與小貨車撞擊事故，一輛宣傳廣告車疑似於雙黃線上突然迴轉遭後方直行重機閃避不及撞上，造成廣告車林姓駕駛頭部外傷、肢體擦挫傷及骨折；柳姓重機車騎士肢體擦挫傷及骨折，分別送醫治療，詳細肇事原因尚待警方進一步調查釐清。

▲事故中紅牌重機為要價約120萬HONDA GOLDWING金翼重機（陸地航母），車頭部分嚴重毀損。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

據了解，今日上午10時許一輛由林姓男子（66歲）駕駛的廣告宣傳車於林內鄉九芎村台三線從林內往斗六方向（北往南）行駛，行經陸橋附近疑似突然於雙黃線迴轉，遭後方一輛由柳姓男子（43歲）騎乘紅牌重機閃避不及而撞擊廣告車駕駛座側面，造成廣告車林男頭部外傷、左手骨折；重機車柳男四隻擦挫傷、右手骨折分別送往台大雲林分院與成大斗六分院救治。

▲廣告車側面經重力衝撞歪七扭八，駕駛一度受困車內約20分鐘，消防人員破壞車門才脫困。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

事故中紅牌重機為要價約120萬HONDA GOLDWING金翼重機（陸地航母），除車頭部分嚴重毀損，廣告車側面也經重力衝撞歪七扭八，駕駛一度受困車內約20分鐘，消防人員破壞車門才脫困，可見撞擊力道不小。斗六警分局表示，因該路段無公用路口監視器且2名駕駛均送醫治療中，車禍事故詳細肇事原因及違規事項需待進一步調查釐清。

▲廣告車側面經重力衝撞歪七扭八，駕駛一度受困車內約20分鐘，消防人員破壞車門才脫困。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

GOLDWING *規格配備以實車為準

型號 GOLDWING

最大扭力 17.0kg-m / 4,000 rpm

車長×車寬×車高 2,630 mm x 945 mm x 1,455 mm

油箱容量 25 L

軸距 1,690 mm

裝備重量 414kg

引擎型式 水平對臥6汽缸，12汽門，OHC

變速型式 往復式5檔

內徑 x 行程 74.0 mm ╳ 71.0 mm

壓縮比 9.8 : 1

排氣量 1,832 c.c.

供油方式 PGM-FI 電子燃油噴射

最大馬力 116hp / 5,500 rpm

傳動方式 傳動軸

▲HONDA GOLDWING金翼重機 。（圖／民眾提供）

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