中山高北上235.7K貨車自撞　「四輪朝天」躺車道釀2傷

▲貨車於行經中山高北上235.7公里處，原行駛於中線車道，因操作失控撞擊內側護欄後，翻覆於中線車道而肇事。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

國道中山高雲林虎尾路段北上235.7公里處，今（24）日發生自撞翻車事故，一輛白色小貨車從中線車道失控撞擊內側護欄後，反彈翻覆於中線車道，造成小貨車駕駛及乘客共2人受傷送醫。

國道公路警察局第四公路警察大隊說明，今日13時43分許在國道1號北向235.7公里處，一名洪姓男子（47歲）駕駛小貨車於行經該處，原行駛於中線車道，因操作失控撞擊內側護欄後，翻覆於中線車道而肇事。該事故造成洪姓駕駛及乘客共2人受傷（意識均清楚），駕駛及乘客分別送雲林基督教醫院及若瑟醫院診治，現場於14時15分排除，全線恢復通車，全案由本大隊斗南分隊依規定處理。

▲貨車於行經中山高北上235.7公里處，原行駛於中線車道，因操作失控撞擊內側護欄後，翻覆於中線車道而肇事。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

國道公路警察局第四公路警察大隊藉此呼籲用路人，開車應全神貫注、雙手緊握方向盤，開車前一定要有充分休息，如發現身體疲累或不適時，應立即進入服務區或下交流道休息，切勿疲勞駕車，以維護自身及其他用路人之交通安全。

▲貨車四輪朝天翻覆於中線車道。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



▲貨車於行經中山高北上235.7公里處，失控撞擊內側護欄翻覆，地上與護欄留下長長白色刮痕。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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