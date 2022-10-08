雲林縣2022年公益慈善奉獻獎　39公益慈善團體獲表揚

▲▼縣政府社會處今日舉行雲林縣2022年公益慈善奉獻獎表揚大會，共39個慈善團體獲獎。（圖／記者蔡佩旻翻攝）（下同）

記者蔡佩旻／雲林報導

政府資源有限，而民間力量無窮。縣政府社會處今(8)日舉行「雲林縣2022年公益慈善奉獻獎表揚大會」，由雲林孤挺花家庭關懷協會電音三太子帶來精彩表演，為表揚公益慈善團體熱鬧開場。張麗善縣長表示，首次辦理公益慈善奉獻獎表揚，別具意義，要感謝團體辛苦付出，讓我們學習與效法締造幸福雲林。

社會處說明，今年度共有39個團體獲選公益慈善奉獻獎，社團法人雲林縣夜市慈愛會，至今已協助喪葬補助共計4018件往生者個案共計金額1億9,879萬1,735元、教育勵學金141位大專、大學學生及語言治療92位小學生共計金額近619萬988元。該協會在2017年5月26日在推動三讀立案通過「艱苦人條款」、2020年06月03日推動中低收入戶享有等同低收入戶塔位與火化費用雙全免優惠法案等，發揮濟世愛民精神，讓愛滿人間。

另外，雲林縣捐棺積福千歲慈悲關懷會，是由一群樂善喜捨的樂者歌者、愛心媽媽、退休教師等共組公益團體，發起臨終捐棺送大愛，讓失能失依的老弱臨終沒有不安和遺憾，三年多來捐助棺木喪葬465件，助貧急難236件。協會亦聯合修繕團隊，完全免費協助弱勢族群改建殘破住屋修繕，以改善弱勢族群居住環境。

雲林縣長張麗善表示，非常感謝各慈善團體為雲林縣無私的付出與奉獻，可欽可敬的楷模事蹟，讓人感動與獲得好評，感謝各界推薦，讓我們有機會看到每一獲獎團體令人感動精彩的奉獻事蹟。





雲林縣111年公益慈善奉獻獎表揚名單(計39個，按筆畫排序)： 1.雲林縣仁濟慈善功德會 2.雲林縣心生活發展協會 3.社團法人中華安得烈慈善協會 4.社團法人台灣善種子義工團 5.社團法人雲林縣幼兒教育發展協會 6.雲林縣莿桐園子福德宮慈善會 7.社團法人雲林縣佛教善行慈悲功德會 8.社團法人雲林縣社會福利工作人員協會 9.雲林縣社區關懷服務人員協會 10.社團法人雲林縣夜市慈愛會 11.雲林縣享愛推展慈善協會 12.雲林縣孤挺花家庭關懷協會 13.雲林縣法主慈善關懷協會 14.雲林縣斗南鎮青溪婦女協會 15.雲林縣捐棺積福千歲慈悲關懷會 16.雲林縣恩主公慈善會 17.雲林縣斗六真武慈善會 18.雲林縣家園關懷協會 19.雲林縣救難協會 20.社團法人雲林縣婦女保護會 21.社團法人雲林縣笨北港朝善會 22.雲林縣口湖鄉崇文婦女協會 23.財團法人雲林縣雲萱基金會 24.雲林縣葬儀商業同業公會 25.雲林縣勝淵慈善會 26.雲林縣博愛温馨關懷協會 27.雲林縣黑面太子慈善會 28.雲林縣街頭藝人協會 29.社團法人雲林縣聖心慈善會 30.雲林縣福田慈善會 31.雲林縣鈺統關懷協會 32.雲林縣斗南聖媽交流協會 33.雲林縣慈元行善協會 34.雲林縣親子成長教育協會 35.雲林縣聯合慈善健康協進會 36.雲林縣鐘聲愛心社 37.社團法人雲林縣聽語障福利協進會 38.雲林縣歡喜心行善會 39社團法人雲林縣觀護協會

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