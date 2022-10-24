重機台61高架遇強風迫停　警找暖心司機...貨車助擋風下匝道

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林沿海地區每到冬季東北季風強勁，常有腳踏車及機車騎士被強風吹倒的案例，本月17日18時許警方獲報台61線快速道路有重機車騎士需協助，警員林照凱、林冠余到場發現因風勢過大，騎士無法正常騎乘，適逢貨車行經，警員招攔說明後，貨車駕駛協助以車擋風協助騎士前進順利下交流道，幸得平安駛離。

▲重機騎士於台61線臺西路段遇強風受困，警方協助下獲小貨車司機協助擋風、護送，順利平安下匝道。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

台西警分局崙豐派出所說明，17日傍晚夜色漸黑，約18時許接獲民眾報案表示，在台西鄉台61線快速道路有重機車騎士需協助，警員林照凱、林冠余獲報到場，見35歲的陳姓騎士向員警揮手求救「警察先生請來幫幫我！」。

▲重機騎士於台61線台西路段遇強風受困，在警方與貨車司機協助擋風、護送平安下匝道，向警方道謝。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

騎士向警員表示，騎乘重型機車欲北上，行經快速道路該路段，卻因強風吹襲導致機車搖搖晃晃差點滑倒，已數度受阻被迫停在路肩，且見當時天色已暗又受強風吹襲，若強行騎乘恐發生意外，受困快速道路亦相當危險，只好向警方求救。

員警到場見風勢強大，連站穩都頗吃力更何況坐上機車騎乘，幸見遠方開來一輛貨車亦因風大減速，員警急中生智將其招攔，請路過的小貨車駕駛協助行駛於機車旁為其擋風，警車則一路跟隨在兩車後方協助警示，保護兩車安全一同協助騎士下匝道至平面道路。

確認安全後陳姓重機騎士特地向熱心的小貨車駕駛頻頻道謝，也感謝更感謝員警一路保護，讓他能平安騎回家。台西警分局長黃念生肯定同仁積極為民服務，也提醒民眾，冬季東北季風強勁，騎士出門時要做好防護，以免造成傷害危及安全。

▲重機騎士於台61線臺西路段遇強風受困，在警方與貨車司機協助擋風、護送平安下匝道，向警方道謝。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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