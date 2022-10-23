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社會 社會焦點 保障人權

勇警逮賊遭「狠輾3次」脊椎骨折　同仁急開4槍制止傷勢曝光　

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣警察局虎尾分局偵查隊今（23）日由偵查隊副隊長帶隊7人追查雲檢發佈槍砲彈刀條例之郭姓通緝犯，循線追緝至台中清水區，廖姓小隊長上前盤查突遭犯嫌駕車衝撞連輾數次，陳姓偵查佐即時開槍制止而郭姓通緝犯趁隙逃逸。受傷警員傍晚轉院台大雲林分院，雲林縣長張麗善、警政署駐區督察郭仁賓前往慰問。

▲於台中追緝犯嫌受傷之虎尾警分局偵查隊廖小隊長傍晚轉院台大雲林分院，雲林縣長張麗善、警政署駐區督察郭仁賓前往慰問。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲於台中追緝通緝犯受傷之虎尾警分局偵查隊廖小隊長傍晚轉院台大雲林分院，雲林縣長張麗善、警政署駐區督察郭仁賓前往慰問。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

虎尾警分局說明，偵查隊副隊長蔡岡宏帶隊循線至台中市清水一帶追緝犯嫌，11時許發現犯行乘坐車輛定點停置，警方判斷該車駕駛已下車，廖姓小隊長易下車欲上前盤查，疑似該車後座的人跳到前座駕駛，突然倒車衝撞廖姓小隊長，嫌犯更倒車連續輾壓3次，當場陳姓偵查佐見立即連開4槍制止，郭姓通緝犯趁隙逃逸。

廖小隊長全身有多處擦挫傷、幸無受到內傷，但脊椎有骨折狀況，今下午4時許從台中光田醫院轉院至台大雲林分院，雲林縣長張麗善、警政署駐區督察郭仁賓前往慰問、雲林縣警察局長李謀旺前往慰問。

院方表示，廖小隊長福大命大，遭嫌犯駕車來回輾3次，幸僅部分小骨折，傷勢程度不需開刀，但因遭受撞擊，疑有橫紋肌溶解情形，算是不幸中的大幸，後續會為廖做詳細身體檢查追蹤。

▲於台中追緝犯嫌受傷之虎尾警分局偵查隊廖小隊長傍晚轉院台大雲林分院，雲林縣長張麗善、警政署駐區督察郭仁賓前往慰問。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲於台中追緝通緝犯受傷之虎尾警分局偵查隊廖小隊長傍晚轉院台大雲林分院，雲林縣長張麗善、警政署駐區督察郭仁賓前往慰問。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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