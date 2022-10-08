嘉義縣片面要求修訂海域界線　雲縣府：捍衛縣境絕不妥協

▲目前雲林縣與嘉義縣海域範圍南側界線為藍線處：由「點號25」往西延伸至「點號24」、「點號23」後，延伸至「點號22」，再往北接回「點號21」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

今年9月30日內政部營建署召開國土計畫視訊會議，嘉義縣政府與會代表在會議當中，突然要求營建署就嘉義縣毗鄰雲林、台南的海域線作調整。雲林縣政府今（8）日表示，對於嘉義縣府事先未與雲林縣府協商，片面要求修訂海域界線，已嚴重侵犯雲林縣行政權及漁業權，「完全不能接受」，一定會捍衛雲林縣權益，絕不妥協。

雲林縣政府指出，依據「國土計畫法」第41條規定：「直轄市、縣（市）主管機關之海域管轄範圍，得由中央主管機關會商有關機關劃定。」此項規定已於108年7月12日訂定發布，也經由各縣市政府依程序公告。

雲林縣政府表示，9/30會議進行時，嘉義縣代表無預警提出修訂調整海域管轄範圍，要求以編號25連至21為雲林縣、嘉義縣的海域界線，除了違背該海域範圍劃設原則，更讓雲林縣海域範圍嚴重限縮。嘉義縣府建議修訂的主張，事前並未與本府協商，不僅侵犯本縣行政管轄權及漁業權，也傷害雲林縣民的感情，基於兩縣長久以來良好互動，呼籲嘉義縣府尊重相關法令規定，避免兩縣產生不必要的誤會。

目前雲林縣與嘉義縣海域範圍南側界線為：由雲林縣與嘉義縣交界處「點號25」往西延伸至「嘉義縣沿岸海域漁業權1區」端點（點號24）、「嘉義縣沿岸海域漁業權34區」端點（點號23）後，延伸至「澎湖與臺灣本島之中間線」得垂點「點號22」，再往北接回「點號21」。

▲各縣市海域管轄範圍示意圖。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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