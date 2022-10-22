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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

李婉鈺雲林簽書會　隔空送書劉建國...嬌喊：誠實是最好的對策！

▲以無黨籍參選下屆新北市議員的雲林人李婉鈺，新書簽書會第二場選在虎尾驛與故鄉的鄉親們分享，「就像為大家點一盞燈，讓大家少走一點荊棘的路」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲以無黨籍參選下屆新北市議員的雲林人李婉鈺，新書簽書會第二場選在虎尾驛與故鄉的鄉親們分享，「就像為大家點一盞燈，讓大家少走一點荊棘的路」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

新北市前議員李婉鈺今年除了再度投入九合一大選力拚回鍋議會，更出版《當全世界誤解你，更不能迷失自己！》在上架25天即榮獲暢銷排行榜第二。身為雲林人的李婉鈺將簽書會第2站選擇回到故鄉雲林的「虎尾驛」舉行，還備了兩本書分別贈送給雲林縣長張麗善與立法委員劉建國，並表示「雲林人就是要互挺」。

李婉鈺在簽書會上分享道：「回到雲林來開簽書會其實是因為很多朋友跟我講，裡面很多故事很多心酸是在雲林發生的，為什麼不到雲林開簽書會？我想，有一陣子從四年前經歷一連串的事情，我就比較不好意思回來，覺得自己有點不夠體面，不論是在事業也好、感情也好，回來好像會帶給大家負擔，所以就不好意回來，現在自己慢慢地走出來，用自己的過程化成文字寫成書。」

▲以無黨籍參選下屆新北市議員的雲林人李婉鈺，新書簽書會第二場選在虎尾驛與故鄉的鄉親們分享，「就像為大家點一盞燈，讓大家少走一點荊棘的路」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲李婉鈺所準備送給雲林縣長參選人劉建國的書上寫著「無論面對感情或政治，誠實是最好的對策」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

李婉鈺說，自己情緒上發生挫敗的時候，好像比較無法向人訴說，頂多在某個人家喝醉時大哭一下，因為長久以來朋友的信任，變成我覺得自己可能有一點神奇的力量，因為我神經比較大條、個性比較開朗，無形中帶給人至少有一點勇敢的這種勇氣，隨著社會越來越進步，也有很多網路、文字、看不見的霸凌。

所以我想把我經歷的過程雖是很沈重的心情，但在轉化成文字的重量希望可以帶得大家一點點的啟發，就像為大家點一盞燈，讓大家少走一點荊棘的路，如果有一些人因為我覺得「原來不是只有我這麼痛苦、這麼慘」原來婉鈺比我慘還是活得好好的、今年還要選舉這樣，其實人生「想通了！就好了！」

李婉鈺現場也準備2本新書要贈送給雲林縣長張麗善與立法委員劉建國，一本寫「麗善縣長，雲林人挺雲林人，南北連線服務鄉親」，另一則是給舊愛劉建國「建國委員，無論面對感情或政治，誠實是最好的對策，祝順心！」

針對媒體提問指出，劉建國今日因選舉關係在雲林海線區無法到場，但給予祝福。對此，李婉鈺表示，本來想誠摯邀請他可以參加簽書會，我覺得就是雲林人挺雲林人，「如果說他能夠真正面對得了我，那他就能夠面對全世界」。

李婉鈺接著說，其實我們是同鄉，我在新北市一樣為雲林人奮鬥與服務，跟他在母縣是一樣的，我們兩個不論私下的感情怎麼樣，但在公眾事物上面，我們兩個認真、努力跟付出我覺得是敢打包票無庸置疑的好，如果大家可以互相支持，我覺得是雙倍以上的力量，過了就過了，現在還是一起加油。

▲以無黨籍參選下屆新北市議員的雲林人李婉鈺，新書簽書會第二場選在虎尾驛與故鄉的鄉親們分享，「就像為大家點一盞燈，讓大家少走一點荊棘的路」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲李婉鈺所準備送給雲林縣長參選人張麗善的書上寫著「雲林人挺雲林人，南北連線服務鄉親」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

►聽Podcast #我在案發現場


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