遭爆「手諭交辦」城博規避預算審查　黃珊珊：紙條我寫的我負責

記者陳家祥／台北報導

民進黨台北市長候選人陳時中競辦25日召開記者會，質疑無黨籍市長候選人黃珊珊過去擔任副市長時，手諭辦城博，還動用到二備金、把預算藏在局處底下等方式，規避議會監督。對此，黃珊珊說，「這張紙條是我寫的，還寫了幾百張紙條」，但條子之後的公文跟內簽都是非常完整、可以通過審計部審查，不用扭曲成只有這張條子。

▲無黨籍台北市長候選人黃珊珊。（圖／記者陳家祥攝）



針對陳時中競辦召開記者會質疑下「手諭」辦城博宛如皇帝，黃珊珊說，第一，事先都會討論，討論完後市長裁示，裁示完後她就來寫一個條子給研考會，請他們按照這個決議辦理。

「這種條子我寫過幾百張，防疫的時間大概重要的事情當然就是馬上下條子。」黃珊珊說，這條子之後就會有全部的公文跟內簽，所以議員不用扭曲成只有這張條子，後面的公文跟內簽都是非常完整，都可以通過審計部審查。

黃珊珊說，第二，不會是她一個人下條子，而是一個討論過後的市長裁示、請局處處理，後面都是正式的公文，包括動用相關費用都會經過公開程序，「資訊議員只要願意調都調得到，城博本來就是公務預算編列完後的新計畫，所以新計畫當然是動用二備金」。

黃珊珊強調，這張紙條是她寫的，還寫了幾百張紙條，防疫期間想要做什麼，想要買口罩還是不買口罩，已經簽了幾百張，「是不是要一次調出來看看？我寫的我負責，我不會像有些人用說的，到時候不負責」。