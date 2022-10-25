疫苗題掀戰！陳時中籲蔣萬安：2方法公開資料　「沒有圍剿他吧！」

▲陳時中今天上午前往台灣省城隍廟參香。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

九合一大選進入倒數階段，國民黨台北市長候選人蔣萬安近期猛攻疫苗採購爭議，與民進黨台北市長候選人陳時中隔空交火。陳時中25日上午受訪再指，蔣萬安可以在立法院作成決議，或者到法院請求，要求公開更多資料，既然知道這些程序，就應該早一點去做，並反駁外界批評民進黨團圍剿蔣萬安，「沒有在圍剿他一個人吧？」

陳時中今天上午前往台灣省城隍廟參香，隨後轉赴城中市場掃街拜票。媒體會前聯訪時關注，陳時中昨天稱「蔣萬安至少知道1家疫苗的價格」，要不要講清楚到底他知道哪一家？陳回應，這應該請問蔣萬安委員，他在立法院就可以講出合約的內容，即便在秘密會議是被禁止的，既然他在立法院可以講出來，就請把看到的也一併講出來。

媒體追問，採購合約裡面是否有「例外規定」？陳時中說明，當然有相關的一些例外規定在，但要有人去執行，譬如說蔣委員可以在立法院作成決議，要求透過某種形式公開更多的資料，或到法院去請求，由法官來要求公開更多資料，但是不是要全部對外公開，又是另外一回事。

陳時中強調，有程序在的，蔣知道這些程序，就應該照著程序去做啊，從去年到現在，到現在還記得這麼清楚，早該做了，「如果他認為應該做，那就應該早一點做啦！」

至於蔣萬安和國民黨陣營批評，民進黨團昨天透過提出臨時動議圍剿蔣萬安，陳時中反駁說，「沒有在圍剿他一個人吧？」蔣萬安還是立法委員，應該有立法委員的擔當嘛，若他覺得應該怎麼做，而且法上面有這樣的條文可以做，就去做啊！